IKO Europe en pourparlers exclusifs pour acquérir la division des membranes d'étanchéité AXTER

ANVERS, Belgique, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ -- IKO, un leader mondial dans la fabrication de produits de toiture et d'isolants destinés aux résidences et locaux commerciaux a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord dans lequel l'entreprise a l'intention d'acquérir la division des membranes d'étanchéité AXTER du groupe SMAC.

Un processus d'information et de consultation est en cours avec les parties prenantes concernées et sera terminé avant que l'accord puisse être finalisé.

« L'achat par IKO de la division des membranes d'étanchéité AXTER renforcera sa position de leader dans l'industrie de l'étanchéité et de l'isolation en Europe. En outre, grâce à cette acquisition, un acteur de premier plan sur le marché français figurera désormais dans la famille d'entreprises d'IKO, dont l'assise internationale est en pleine expansion, a déclaré Hartley Koschitzky, PDG des opérations européennes d'IKO. Nous sommes ravis de l'opportunité que cette acquisition représente pour IKO en France et nous réjouissons de pouvoir apporter à notre organisation mondiale les talents et technologies AXTER. »

À propos d'IKO

Depuis près de 70 ans, IKO est une entreprise pionnière et leader dans l'industrie mondiale de la toiture, ainsi que dans l'industrie connexe de l'imperméabilisation et de l'isolation pour les marchés résidentiels et commerciaux. Entreprise familiale depuis quatre générations, IKO demeure enracinée dans ses valeurs fondatrices d'intégrité et de performance, et offre des produits et des services de premier ordre. IKO s'est engagée à innover pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients. Cet engagement, conjugué à des investissements constants dans les technologies, l'approvisionnement local et l'intégration verticale, est élevé. Pour en savoir plus sur IKO et sa gamme complète de solutions de produits, visitez le site www.iko.com.

