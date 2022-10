Il festival di Tanween di Ithra torna per il quinto anno ed esplora il potere creativo della collaborazione

DHAHRAN, Arabia Saudita, 14 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) ha annunciato il lancio della quinta edizione di Tanween, la stagione annuale della creatività che invita creativi, professionisti, studenti, curiosi e altri a esplorare la creatività e l'innovazione con il motto "Collaborare per creare" e che presenterà un'entusiasmante programmazione globale dal 27 ottobre al 12 novembre 2022.

Questa edizione prevede 26 relatori, 7 workshop, 5 masterclass, 18 talk e panel, il Tanween Hub che include 4 stazioni di esperienza pratica, 3 installazioni, 5 esperienze immersive, una vetrina per i laureati, sessioni di consulenza one to one per gli aspiranti professionisti e 5 dei progetti delle Tanween Challenges di quest'anno. Tra i principali relatori figurano il cofondatore di Electronic Arts Dave Evans e il professore di design di Stanford Bill Burnett, il "padrino" dell'industria creativa saudita Kaswara Al-Khatib, il cofondatore di Reebok Joe Foster, il beatboxer Reeps One, "The Green Urbanista" Huda Shaka e il veterano architetto dell'aria Alan Parkinson. Altri personaggi e punti salienti: la Principessa Nourah Al-Faisal, sostenitrice del design saudita, il visual designer Rami Afifi, la leggenda dei graffiti Carlos Mare, il mago dei materiali architettonici Marcus Farr e i contributi dei partner, tra cui la Academy for Theater and Digitality sostenuta dal Goethe Institute e l'artista Arne Hendriks, sostenuto dall'Ambasciata olandese.

Sotto l'egida della "Collaborazione", Tanween 2022 affronta la necessità di un processo creativo di collaborazione tra culture, con la natura, con la tecnologia e per la società. Il percorso Business of Creativity esplora i nuovi modi di collaborazione creativa attraverso innovativi incroci di marchi, mentre Graphics & Communication approfondisce chi sta collaborando con chi per esaltare e raggiungere culture e pubblici diversi. Il terzo percorso si rivolge ad architetti e designer che costruiscono la prossima generazione di spazi e prodotti.

Saranno esposti anche i migliori progetti delle Tanween Challenges, ideate per offrire soluzioni pratiche a problemi del mondo reale, promuovendo al contempo il pensiero progettuale e l'innovazione, e la Tanween Grad Expo, che presenterà alcuni dei migliori giovani talenti del design del CCG.

"Tanween è stato progettato per celebrare, esplorare e ispirare il processo creativo attraverso la connessione", ha dichiarato Noura Alzamil, responsabile dei programmi di Ithra. "Siamo entusiasti di ritornare quest'anno con un tema che colpisce l'importanza dell'interconnessione: la collaborazione. La collaborazione richiede la capacità di riflettere, ideare e cooperare nella ricerca di nuovi sforzi creativi".

Sin dalla sua nascita, Tanween ha accolto quasi 200.000 visitatori. Per informazioni sui programmi in corso di Tanween e Ithra, visitate il sito web www.ithra.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920858/Ithra_Tanween_2022.jpg

