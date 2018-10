Il Tech Summit di GENIVI Alliance fa luce sulle sfide e le soluzioni software essenziali per il settore automobilistico

Uno degli eventi di maggior rilievo è stata la formazione su Open Source Code

SAN RAMON, California, 23 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- GENIVI Alliance, una comunità aperta composta da case automobilistiche e fornitori che sostengono l'utilizzo di software open source per i veicoli connessi, ha concluso con successo un summit tecnico che si è tenuto a Bangalore, in India, e ha coinvolto più di 180 partecipanti di case automobilistiche tra cui Toyota, Mercedes-Benz, Volvo, GM e tanti altri fornitori di software automobilistici. L'evento è stato sponsorizzato da Hyundai Motor Group e HARMAN.

Uno dei momenti più importanti del Summit è stata la formazione pratica tenuta dagli esperti di BMW sul software open source RAMSES. RAMSES fornisce un framework per definire, archiviare e distribuire grafica su un qualsiasi numero di display all'interno di un veicolo, con il risultato di un'esperienza utente più unificata.

Nel corso di due giorni di programma, i leader tecnici di GENIVI e i rappresentanti dei membri hanno presentato soluzioni alle sfide che le case automobilistiche affrontano nel fornire modi più flessibili per offrire un'esperienza all'interno del veicolo più unificata che combina informazioni provenienti da domini di sicurezza, infotainment e dispositivi smart connessi.

"Solitamente, i conducenti dovevano vedere display separati all'interno del veicolo, a seconda se l'informazione fosse critica per la sicurezza, come l'assistenza al conducente o relativa alla navigazione o all'intrattenimento," ha dichiarato Steve Crumb, Direttore Esecutivo di GENIVI. "Le case automobilistiche vogliono dare la possibilità ai conducenti di avere una singola esperienza utente e cercare metodi efficienti per scambiare informazioni tra i domini software come sicurezza, infotainment e dispositivi smart."

Il progetto condiviso di grafica di GENIVI ha categorizzato metodi multipli per produrre questa esperienza utente singola, ha redatto informazioni tecniche per due di questi metodi e sta elaborando un libro bianco più esaustivo che sarà pubblicato successivamente quest'anno per informare il settore delle diverse soluzioni disponibili in ogni categoria.

I partecipanti al Summit hanno inoltre preso parte a sessioni sull'utilizzo di soluzioni di virtualizzazione, ampiamente utilizzate nei server dei data center, in un contesto automobilistico. Per avere un'esperienza utente più unificata una parte importante è rappresentata dalla perfetta interazione tra sicurezza, infotainment e ambienti operativi per dispositivi smart, che spesso utilizzano diversi sistemi operativi come Linux, Android e sistemi operativi in tempo reale. I fornitori di soluzioni hypervisor hanno presentato tecniche e soluzioni per produrre l'interazione più fluida tra i vari ambienti operativi. Le presentazioni degli eventi sono postate sulla pagina wiki di GENIVI https://at.projects.genivi.org/wiki/x/xImxAQ.

A seguito del successo del summit, il lavoro di interazione tra domini GENIVI prosegue con grande attenzione all'annuale GENIVI Showcase e al Networking Reception al prossimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, a gennaio 2019. GENIVI si augura che le dimostrazioni pratiche di RAMSES e di altri prodotti di interazione di domini saranno disponibili durante la famosa presentazione la sera dell'8 gennaio 2019 presso il Bellagio Ballroom. Durante l'ultimo CES Showcase, gli autori di presentazioni hanno registrato più di 1.050 visitatori all'evento.

GENIVI invita tutti a partecipare o a seguire i progressi sui progetti di interazione tra i domini di veicoli su https://at.projects.genivi.org/wiki/x/rIP0.

