ILC Dover acquiert Solo Containment, un leader britannique dans la fourniture de produits utilisés dans la production pharmaceutique et biopharmaceutique

Solo soutient le marché des sciences de la vie depuis 2011 et offre à ses clients en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Australie des solutions avancées de confinement à film flexible. Les produits phares de Solo comprennent des isolateurs à film flexible, des applications de composés hautement actifs (HPAPI) de niche ciblées pour le traitement pharmaceutique et de nombreuses plateformes personnalisées. Solo est une pionnière des isolateurs de traitement aseptique à usage unique utilisant des débits d'air élevés unidirectionnels. Aujourd'hui, tous ses produits se basent sur des plateformes à usage unique, un principe de conception qui s'harmonise directement avec le leadership d'ILC Dover en matière de solutions de poudres flexibles à usage unique destinées à un confinement élevé. L'union des capacités d'ILC Dover et de Solo permettra aux fabricants de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques d'éliminer davantage les processus de nettoyage coûteux et d'atteindre une productivité et une sécurité maximales sans sacrifier la fiabilité.

Les marques vedettes d'ILC Dover, comprenant DoverPac®, EZ BioPac® et ArmorFlex®, seront désormais complétées par une gamme de plateformes d'isolateurs aseptiques et de confinement d'HPAPI et par des marques de premier plan de Solo, dont soloASEPTIC, soloLAB, soloFLEX, soloVERSO et soloADC. Cette acquisition fournit également à ILC Dover un centre d'excellence en Europe, facilitant un soutien et une réactivité encore plus importants pour les clients de cette région.

« ILC Dover est heureuse de partager cette grande nouvelle. Solo Containment est une entreprise novatrice qui a repoussé les limites du confinement et qui s'inscrit dans notre engagement à l'égard de solutions à usage unique axées sur le client et de la valeur importante qu'elles apportent au secteur », a déclaré Fran DiNuzzo, PDG d'ILC Dover. « Nous avons connu un succès incroyable avec nos solutions à usage unique pour nos clients des secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique, et nous sommes convaincus que Solo est le bon partenaire pour étendre cette réussite. Nous nous réjouissons à la perspective d'unir nos acquis au parcours de Solo et à sa réputation d'innovation et d'orientation vers le client. »

« Le partenariat avec ILC Dover est une étape passionnante vers l'investissement continu dans l'innovation pour Solo », a déclaré Martyn Ryder, le fondateur de Solo qui demeurera au sein de la société. « ILC Dover partage notre vision de l'avenir du confinement flexible, et nous sommes impatients de proposer les meilleures performances de notre catégorie et d'offrir une énorme valeur ajoutée à notre clientèle du monde entier. »

Il s'agit de la première acquisition d'ILC Dover depuis son annonce d'un partenariat plus tôt cette année avec l'entreprise new-yorkaise New Mountain Capital, une société d'investissement de premier plan axée sur la croissance et dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 28 milliards de dollars. Andre Moura, directeur général de New Mountain et président du conseil d'administration d'ILC Dover, a déclaré à propos de l'acquisition : « New Mountain est heureuse de l'arrivée de Solo Containment au sein d'ILC Dover. Nous croyons que l'union de ces deux entreprises générera des avantages importants pour les clients. Solo représente une étape conséquente tandis qu'ILC Dover met en œuvre sa stratégie de croissance en partenariat avec New Mountain Capital. »

À propos d'ILC Dover

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions de protection flexibles pour les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique, de la défense contre les inondations, de la protection individuelle, du conditionnement en vrac et aérospatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site ilcdover.com.

À propos de New Mountain Capital

Basée à New York, New Mountain Capital est une société d'investissement qui met l'accent sur la création et la croissance d'entreprises, plutôt que sur la dette, tout en cherchant à accroître la valeur du capital à long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, des fonds d'investissement publics et des fonds de crédit dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 28 milliards de dollars. New Mountain Capital recherche les entreprises qu'elle considère comme étant les leaders de la croissance de la plus haute qualité dans des secteurs soigneusement sélectionnés et elle travaille ensuite intensivement avec leur direction pour accroître la valeur de ces entreprises. Pour de plus amples renseignements sur New Mountain Capital, veuillez consulter le site newmountaincapital.com .

