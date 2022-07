ILC Dover annonce le lancement d'une eau pour préparations injectables (PPI) de qualité pharmaceutique pour les marchés en pleine croissance des biothérapies et des thérapies cellulaires et géniques

NEWARK, Delaware, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- ILC Dover LP (« ILC Dover » ou la « Société »), spécialisée dans les solutions innovantes à usage unique pour la biothérapie et la transformation pharmaceutique, a annoncé le lancement d'une eau pour préparations injectables (PPI) pour le marché des biothérapies. Cette eau est utilisée pour la préparation de supports, de tampons et d'autres ingrédients pour les produits biopharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et son lancement permet d'étendre la solution intégrée d'ILC Dover à l'ensemble du processus de fabrication biothérapeutique et pharmaceutique.

Le lancement de l'eau PPI fait suite à de nouvelles offres de produits, notamment des sacs de liquides à usage unique. Soulignons en outre l'acquisition la plus récente de KSE Scientific en décembre 2021. Fournisseur leader d'eau PPI et de solutions connexes pour les produits biopharmaceutiques émergents, les thérapies cellulaires et géniques, la banque de tissus et les marchés finaux de dispositifs médicaux, KSE Scientific constitue un partenaire de choix. En joignant leurs forces, KSE Scientific et ILC Dover représentent des décennies d'ingénierie de classe mondiale et sont en mesure de proposer des synergies entre les flux de travail de manutention et de transfert de liquides afin de répondre aux spécifications et aux utilisations finales les plus difficiles des clients.

La société fabriquera des solutions PPI de qualité pharmaceutique à Durham, en Caroline du Nord, mais finira par utiliser son empreinte mondiale croissante fondée sur les BPF pour soutenir ses clients et partenaires dans le monde entier.

« Lorsque nous repérons des contraintes dans les marchés que nous desservons, nous réagissons. En assurant l'approvisionnement et en renforçant notre fiabilité en tant que fournisseur de solutions, nous sommes désormais, chez ILC Dover, en mesure de proposer des sacs PPI et de liquides à usage unique à des clients dans le monde entier », a déclaré Corey Walker, PDG d'ILC Dover. « À mesure que nous continuerons de croître et de répondre à la demande, nous continuerons de mettre l'accent sur la fourniture de solutions de flux de travail plus vastes et plus intégrées au sein des marchés finaux des produits biopharmaceutiques et des thérapies cellulaires et géniques, et au sein, également, des marchés connexes des sciences de la vie. »

Par ailleurs, la Société a entrepris un projet d'expansion au sein de l'installation de production de 25 000 pieds carrés de KSE Scientific à Durham, en Caroline du Nord. L'objectif est de proposer de l'eau PPI produite par distillation, une matière première clé pour les marchés des produits biopharmaceutiques et des thérapies cellulaires et géniques. Cette expansion permet à ILC Dover d'avoir une plus grande flexibilité pour servir ses clients dans le monde entier en ajoutant la distillation pour produire de l'eau PPI aux capacités de production existantes par osmose inverse. La capacité interne de production d'eau PPI par distillation a constitué une étape cruciale pour le développement rapide par ILC Dover d'autres offres de produits liquides stériles, qui seront présentées prochainement.

ILC Dover s'engage à fournir des solutions complètes adaptées aux besoins uniques de ses clients. Avec les lancements récents de ses sacs de liquides fabriqués en interne, des ensembles de transfert de fluides et d'eau PPI, ILC Dover peut désormais proposer des solutions PPI personnalisées avec une chaîne d'approvisionnement résiliente, des délais de livraison inégalés et une évolutivité rapide.

Pour en savoir plus sur les solutions chimiques PPI et BPF d'ILC Dover, rendez-vous sur le site https://www.ilcdover.com/products/water-for-injection-wfi-quality-water/ ou contactez votre représentant commercial local.

