ILC Dover annonce le lancement européen du respirateur à purification d'air motorisé Sentinel Clear XE™

La sécurité est la principale préoccupation des opérateurs qui travaillent avec des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) très puissants. Le PAPR Sentinel Clear XE™ offre une protection TH3, le plus haut niveau de protection selon la certification EN 12941. Une cagoule transparente avec un champ de vision à 320 degrés. La vue panoramique de la cagoule améliore la sécurité de l'opérateur et permet au porteur de présenter une pilosité faciale et/ou de porter un couvre-chef, réduit la sensation de claustrophobie, facilite la reconnaissance faciale améliore la communication.

Un ventilateur puissant mais léger pour une excellente circulation de l'air et un meilleur confort. Le ventilateur XE délivre un débit d'air de 220 litres par minute pendant 12 heures complètes lorsqu'il est alimenté par la batterie lithium-polymère d'ILC Dover. Le dispositif ne pèse qu'un kilo et peut être porté sur un harnais dorsal réglable ou un crochet de ceinture et retiré facilement grâce à un mécanisme de décrochage rapide.

Des alarmes de sécurité. Le ventilateur surveille en permanence le débit d'air et comporte des alarmes visuelles et sonores de faible débit et faible tension pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

Un tube respiratoire flexible pour une plus grande facilité d'utilisation. Le tube respiratoire offre notamment une meilleure flexibilité afin de garantir un débit d'air maximal dans tous les mouvements et activités de l'opérateur.

Le lancement européen intervient dans une période de croissance sans précédent de l'activité des sciences de la vie de la société et de son entrée sur de nouveaux marchés tels que la manipulation des liquides et les produits chimiques.

« Le PAPR Sentinel Clear XE™ est une révolution pour les opérateurs chargés du traitement des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et nous sommes heureux que nos clients en Europe aient désormais accès à ce système innovant, a déclaré Corey Walker, PDG d'ILC Dover. Nos solutions EPI illustrent parfaitement la manière dont ILC Dover propose des solutions de flux de travail plus larges à sa clientèle croissante dans le domaine des sciences de la vie, en plus de sa réactivité face à l'évolution constante du secteur des soins de santé. Comme nous avons pu le constater avec la très forte demande lors de la pandémie de COVID-19, nos solutions EPI continuent d'améliorer la sécurité et la productivité de nos clients dans le monde entier. »

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions pour les marchés de la biopharmacie, de la pharmacie et des dispositifs médicaux, ainsi qu'un fournisseur de premier plan pour le secteur (aéro)spatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site www.ilcdover.com.

