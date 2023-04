ILC Dover kündigt EZ BioPacZip™-Lösung für den Transfer von Pulver in geschlossenen System der biopharmazeutischen Entwicklung & Herstellung

NEWARK, Delaware, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- ILC Dover LP ("ILC Dover" oder das "Unternehmen"), spezialisiert auf innovative Einweglösungen für die biopharmazeutische und pharmazeutische Verarbeitung, gab die Einführung von EZ BioPacZip ™ für die Handhabung und den Transfer von Pulver in geschlossenen Systemen bekannt. Damit erweitert ILC Dover Ergänzung sein Pulverhandhabungsportfolio, das von dem effizientesten und effektivsten Einweg-Pulvertransfersystem der Branche angeführt wird – dem EZ BioPac ®.

Das EZ BioPacZip ™ ist das Ergebnis einer exklusiven Partnerschaft mit Rommelag Flex, dem Erfinder des Flecozip, einem patentierten Verschlusssystem für den geschlossenen Materialtransfer. Das EZ BioPacZip ™ enthält ein Reißverschlusssystem, das in die dreidimensionalen EZ BioPac ® -Beutel mit zwei Öffnungen integriert ist, für einen vollständig geschlossenen Transferkreislauf bei der Puffer- und Medienvorbereitung in der biopharmazeutischen Entwicklung und Herstellung.

"Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden im Hinblick auf ihre Bedürfnisse und Herausforderungen arbeitet unser Team kontinuierlich an Innovationen und entwickelt unsere Fähigkeiten weiter, um noch umfassendere Lösungen anbieten zu können, wie zum Beispiel die Einführung des EZ BioPacZip ™", sagte Corey Walker, CEO von ILC Dover. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Arbeitsabläufe unserer Kunden einzudämmen, damit sie lebensrettende Medikamente und Behandlungen schnell, sicher und rein auf den Markt bringen können."

EZ BioPacZip ™ besteht aus zwei Teilen: einem oberen Reißverschluss, der an EZ BioPac® befestigt ist und den Einwegteil bildet, und einem unteren Reißverschluss mit einem Kanister, der den wiederverwendbaren Teil bildet. Zusammengezippt bildet es eine Barriere für den geschlossenen Pulvertransfer. Die Reißverschlusslösung überwindet die Komplexität der Verwendung verschiedener Ventile, die Berichten zufolge schwierig zu öffnen und zu schließen sind und Probleme mit Dichtungen und möglichem Ablösen haben könnten. Die EZ BioPacZip™ -Lösung ist in mehreren Volumina von 5–100 Litern und mehreren Flanschgrößen von drei bis acht Zoll erhältlich. Das Produkt ist sowohl in nicht-gammabestrahlten als auch in gammabestrahlten Versionen erhältlich. Kundenspezifische Designs können für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Einführung folgt den jüngsten Erweiterungen des Unternehmens in seinem Liquid-Handling-Portfolio: Silikonschläuche, Wasser für Injektion (WFI), und Einweg-Flüssigkeitsbeutel. Um mehr über das EZ BioPacZip ™ von ILC Dover zu erfahren, besuchen Sie bitte die entsprechende Webseite oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Information zu ILC Dover

ILC Dover ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Entwicklung und Produktion von Lösungen für den biopharmazeutischen, pharmazeutischen und medizinischen Gerätemarkt sowie ein führender Lieferant für die (Luft-)Raumfahrtindustrie. Unsere Kunden werden unser unermüdliches Engagement für hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologie und reaktionsschnellen Service bestätigen, denn unsere visionären Lösungen haben seit 1947 die Effizienz verbessert und gleichzeitig Menschen, Produkte und Infrastrukturen unter gefährlichen Bedingungen durch flexible Schutzlösungen geschützt. Weitere Informationen zu ILC Dover finden Sie unter www.ilcdover.com.

Informationen zu Rommelag Flex

Rommelag Flex ist ein Containment-Spezialist für die Abfüllung und Handhabung von API- und (bio)pharmazeutischen Produktionsprozessen. Die zertifizierten, wirtschaftlichen Einwegverpackungen und Containment-Lösungen von Rommelag Flex schützen Menschen und Produkte vor Kontamination. Weitere Informationen finden Sie auf www.flex.rommelag.com.

