ILIFE présente des solutions intelligentes qui offrent un milieu de vie plus sain lors de l'IFA 2018

Affichant les meilleures performances de leur catégorie, les nouveaux modèles d'ILIFE (nettoyage en profondeur des tapis, nettoyage humide intégré et aspirateurs robotisés) sont devenus le centre d'attraction de la foire. Ces modèles marquent également une autre étape d'ILIFE dans la mise à disposition de solutions intelligentes et automatisées de nettoyage à un plus grand nombre de foyers.

« L'IFA offre une formidable plateforme pour présenter ce qu'ILIFE a à offrir aux consommateurs à travers la planète », a déclaré Chen Guanliang, vice-président de la R&D d'ILIFE Innovation Ltd. « Notre vision à long terme et la confiance dans l'industrie des aspirateurs robotisés nous ont guidés pour réaliser des investissements considérables dans les activités de recherche et de développement, assurant au grand public la possibilité de faire l'expérience d'un meilleur confort apporté par la technologie de pointe. »

Entre autres robots de nettoyage de pointe d'ILIFE présentés cette année lors de l'IFA, citons notamment :

L'A7 -- Un robot ultra performant avec plusieurs modes de nettoyage : le système de nettoyage CyclonePower permet à l'A7 d'effectuer un nettoyage haute efficacité et de s'attaquer à des tâches de nettoyage complexes grâce à ses brosses latérales à trois têtes, sa brosse roulante flottante et une puissante aspiration. Activé par une application multifonctionnelle, la télécommande et le bouton sur le boîtier, l'A7 est une bonne aide pour chaque membre de votre famille.

le système de nettoyage CyclonePower permet à l'A7 d'effectuer un nettoyage haute efficacité et de s'attaquer à des tâches de nettoyage complexes grâce à ses brosses latérales à trois têtes, sa brosse roulante flottante et une puissante aspiration. Activé par une application multifonctionnelle, la télécommande et le bouton sur le boîtier, l'A7 est une bonne aide pour chaque membre de votre famille. L'A8 -- Le robot assisté par la navigation panoramique nettoie avec vision : l'A8 « voit » les murs, les meubles et même les animaux à proximité immédiate et « décide » de sa trajectoire pour effectuer un nettoyage sans collision, méthodique et minutieux.

l'A8 « voit » les murs, les meubles et même les animaux à proximité immédiate et « décide » de sa trajectoire pour effectuer un nettoyage sans collision, méthodique et minutieux. Le V8s -- L'association d'un aspirateur et d'une serpillère garantit un nettoyage minutieux : le V8s dispose du système primé i-Dropping qui permet de facilement passer du balayage à sec au nettoyage humide, éliminant sans effort les empreintes de pattes, le lait renversé et les taches tenaces.

le V8s dispose du système primé i-Dropping qui permet de facilement passer du balayage à sec au nettoyage humide, éliminant sans effort les empreintes de pattes, le lait renversé et les taches tenaces. Des modèles de prochaine génération -- Des robots contrôlés par application dotés de systèmes de planification et de navigation intelligents : équipés d'une caméra HD et d'un algorithme graphique CV-SLAM évolué, ces futurs modèles, qui seront lancés l'année prochaine, offrent des expériences de nettoyage incomparables et ouvrent une nouvelle ère pour le nettoyage intelligent des foyers.

Avec de solides capacités de R&D technologiques et de production et saisissant parfaitement les besoins des utilisateurs, ILIFE a réalisé une croissance des ventes de 100 % année après année depuis 2015 et continuera d'élargir sa présence mondiale, apportant des appareils électroménagers de pointe et rentables à un plus grand nombre de foyers dans le monde.

L'IFA 2018 ouvre ce jour et jusqu'au 5 septembre. Pour en savoir plus sur la collection d'aspirateurs robotisés et les solutions de nettoyage intelligentes d'ILIFE, rendez-vous sur le stand d'ILIFE situé Stand 111, Hall 7.1C (électroménagers IFA).

À propos d'ILIFE

Fondée en 2007 avec son siège situé à Shenzhen, en Chine, ILIFE Innovation Ltd est une société high-tech spécialisée dans la technologie de nettoyage robotique. Ayant pénétré avec succès le marché mondial, le réseau de vente d'ILIFE couvre plus de 30 pays et régions, offrant des produits automatisés technologiquement avancés de grande qualité et rentable aux consommateurs du monde entier.

« ILIFE » est une combinaison de la lettre majuscule « I » et du mot « LIFE », ce qui dénote la quête d'une vie meilleure pour tous. Au cours des deux dernières décennies, les appareils de nettoyage robotisés ont aidé des millions de personnes à travers le monde à créer un environnement de vie propre. En tant que principal fabricant mondial d'aspirateurs robotisés, ILIFE s'engage à introduire et à faire la promotion d'un écosystème domestique intelligent qui permet aux familles et aux individus de faire l'expérience de l'extraordinaire confort apporté par l'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.iliferobot.com.



Pour les demandes des médias, veuillez contacter : media@iliferobot.com.



Facebook : https://www.facebook.com/iliferobotics



Twitter : https://www.twitter.com/iliferobotics



YouTube : https://www.youtube.com/iliferobot

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738011/ILIFE_Germany.jpg