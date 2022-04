Illumina amplia o acesso à genômica na América Latina por meio de um novo e avançado Centro de Soluções

"A Illumina opera no Brasil há mais de dez anos e estamos animados por facilitar um envolvimento mais profundo com nossos clientes e parceiros da região", disse Susan Tousi, diretora comercial da Illumina. "Por meio de nosso Centro de Soluções, nosso objetivo é entender melhor suas necessidades e fazer parceria com eles para ajudar a ampliar o acesso a testes e dados genômicos com o objetivo de melhorar os resultados para os pacientes."

Os clientes e parceiros da Illumina no Brasil abrangem os mercados de pesquisa básica e aplicada, e cada vez mais, laboratórios clínicos e instituições de saúde. O novo Centro de Soluções permitirá que a Illumina ofereça aos seus parceiros um ambiente ideal para demonstrações e sessões de treinamento para otimizar a formação e a experiência deles com tecnologias de sequenciamento e de array de última geração.

Além disso, para ajudar a combater a pandemia no Brasil, a Illumina fez uma parceria com o Ministério da Saúde para criar uma rede abrangente de saúde pública para rastrear a disseminação do vírus. Em todo o Brasil, 26 entre 28 laboratórios utilizam os sistemas de sequenciamento da Illumina.

"Estamos orgulhosos do nosso esforço conjunto com líderes da saúde e do governo do Brasil durante a pandemia, que resultou na adoção acelerada de sequenciamento de última geração para vigilância genômica de doenças infecciosas", disse Nicole Berry, gerente geral da Illumina para as Américas. "O mercado clínico em crescimento do Brasil faz de São Paulo um centro ideal para atender clientes e parceiros novos e existentes em toda a América Latina."

A unidade de mil metros quadrados conta com um laboratório totalmente operacional equipado com tecnologia de ponta da Illumina para ajudar a treinar clientes e parceiros em todo o Brasil e na América Latina. A Illumina trabalha com 14 parceiros, que operam em mais de 25 países da região.

