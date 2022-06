Illumina investit dans un fonds de capital-risque de 30 millions de livres sterling pour faire progresser les avancées concernant la santé humaine

« Time Boost Capital Fund propulsera davantage nos startups Illumina Accelerator Cambridge et fera progresser notre mission d'améliorer la santé humaine grâce au pouvoir de la génomique », a déclaré Amanda Cashin, PhD, cofondatrice et responsable mondiale d'Illumina pour les startups. « Cambridge est un pôle mondial de premier plan pour l'innovation et l'entrepreneuriat dans le domaine des sciences de la vie, et ce fonds de capital-risque dédié attirera les entrepreneurs les plus exceptionnels du monde entier. »

Les 30 millions de livres sterling engagés par Time Boost Capital auprès d'investisseurs américains et européens triés sur le volet comprennent un engagement de 10 millions de livres sterling de la part de LifeArc, un organisme de recherche médicale indépendant britannique de premier plan et un investissement d'Illumina Ventures, un fonds indépendant qui investit dans la génomique et la santé de précision. Time Boost Capital fournira un financement équivalent à chaque diplômé d'Illumina Accelerator Cambridge qui obtiendra entre 500 000 et 4 millions de livres sterling de nouveaux capitaux auprès d'investisseurs qualifiés dans les 18 mois suivant son acceptation. Le fonds est conseillé par Time Partners, un conseiller en investissement sur les marchés privés spécialisé dans les solutions d'investissement à long terme.

« Nous sommes fiers de nous associer à Illumina, un leader mondial des technologies de séquençage de nouvelle génération », a déclaré Mark Florman, PDG de Time Partners Limited. « Illumina s'engage de manière significative à soutenir la nouvelle croissance dans ce domaine grâce à Illumina Accelerator. En tant que conseiller en investissement de Time Boost Capital, nous avons l'occasion unique de soutenir certaines des nouvelles entreprises de génomique les plus prometteuses au monde. »

Au cours de deux cycles de financement de 6 mois chaque année, Illumina Accelerator permet aux startups sélectionnées d'avoir accès à des investissements de démarrage, aux systèmes de séquençage et aux réactifs d'Illumina, à des conseils commerciaux, à une expertise en génomique et à un espace de laboratoire entièrement opérationnel adjacent aux campus d'Illumina à Cambridge et dans la région de la baie de San Francisco.

« Les antécédents d'Illumina Accelerator dans la création de startups spécialisées dans la génomique révolutionnaires sont inégalés », a déclaré Alex Aravanis, MD, PhD, directeur de la technologie d'Illumina. « Le partenariat avec Time Partners pour fournir un financement équivalent à nos diplômés d'Illumina Accelerator Cambridge permettra de faire progresser les découvertes génomiques innovantes qui profiteront aux personnes du monde entier. »

Parmi les anciens élèves d'Illumina Accelerator Cambridge, citons Alchemab Therapeutics Ltd., une société thérapeutique qui développe la prochaine génération de médicaments à base d'anticorps et qui a réussi à récolter 60 millions de livres sterling en financement de série A après avoir obtenu son diplôme. Un autre ancien élève est Broken String Biosciences Ltd., une société d'outils de séquençage axée sur l'évaluation de la stabilité du génome, qui a obtenu un financement de démarrage de 3 millions de livres sterling.

Illumina Accelerator accepte les demandes pour le prochain cycle de financement mondial, qui doivent être reçues d'ici le 1er octobre 2022. Grâce à un processus de demande unique et mondial, Illumina Accelerator sélectionnera jusqu'à cinq entreprises dans chaque endroit. Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur illumina.com/science/accelerator.html.

À propos d'Illumina for Startups

Illumina for Startups se concentre uniquement sur la création d'un écosystème d'innovation pour l'industrie de la génomique en s'associant à des investisseurs en capital-risque et des entrepreneurs de premier plan pour créer, lancer et développer des startups spécialisées en génomique. Les initiatives d'Illumina for Startups incluent Illumina Accelerator, fondé en 2014, et Sequoia Capital China Intelligent Healthcare Genomics Incubator, propulsé par Illumina, fondé en 2021. Illumina Accelerator est un moteur de création d'entreprises co-localisé avec les sites de recherche et développement d'Illumina dans la région de la baie de San Francisco et de Cambridge, en Angleterre. Depuis sa création, Illumina Accelerator a investi dans 68 startups en génomique à travers le monde, qui ont collectivement récolté plus d'un milliard de dollars en capital-risque. Environ 93 % des investissements d'Illumina Accelerator ont permis de réunir des capitaux supplémentaires auprès d'investisseurs de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur illumina.com/science/accelerator.html.

À propos de Time Partners

Time Partners offre des solutions personnalisées indépendantes aux grandes entreprises familiales et aux institutions du monde entier, en mettant un accent particulier sur l'élaboration et la création de stratégies d'investissement durables. Nous fournissons des conseils spécialisés aux investisseurs qui cherchent à mettre en place des programmes d'investissement à long terme sur les marchés privés et des conseils stratégiques aux institutions qui cherchent des solutions dans le financement des entreprises, la restructuration et la conception de véhicules d'investissement ayant un objectif plus large. Time Partners a été créé en 2013 en tant que conseiller en investissement sur les marchés privés combinant les meilleurs conseils, des solutions créatives et une philosophie axée sur le client. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web.

À propos de LifeArc

LifeArc est un organisme de recherche médicale autofinancé. Notre mission est de faire progresser l'application de la science précoce dans les traitements ou les diagnostics de santé qui peuvent être amenés à un développement complet et mis à la disposition des patients. Nous faisons cela depuis plus de 25 ans et nos travaux ont abouti à un diagnostic de résistance aux antibiotiques et à quatre médicaments homologués. Notre succès nous permet d'explorer de nouvelles approches pour stimuler et financer la traduction. Nous disposons de nos propres installations de découverte de médicaments et de développement de diagnostics, soutenues par des experts en transfert de technologie et en propriété intellectuelle qui fournissent également des services à d'autres organisations. Notre modèle repose sur la collaboration et nous travaillons en partenariat avec un large éventail de groupes, y compris des organisations caritatives de recherche médicale, des organismes de recherche, des entreprises et des scientifiques universitaires. Découvrez notre travail sur www.lifearc.org ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'Illumina Ventures

Illumina Ventures est une société de capital-risque indépendante axée sur les soins de santé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Illumina. En tant qu'investisseur à valeur ajoutée en début de croissance, Illumina Ventures aide les entrepreneurs à développer des sciences et des technologies révolutionnaires pour en faire des entreprises leaders sur le marché afin de transformer les soins de santé. La société se concentre sur l'investissement dans les outils des sciences de la vie, les traitements, les diagnostics et le bien-être personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur illuminaventures.com.

À propos d'Illumina

Illumina améliore la santé humaine grâce au pouvoir de la génomique. Notre accent mis sur l'innovation nous a établis comme un leader mondial dans le séquençage de l'ADN et les technologies basées sur des réseaux, au service de clients dans les marchés de la recherche, clinique et appliquée. Nos produits sont utilisés pour des applications dans les sciences de la vie, l'oncologie, la santé reproductive, l'agriculture et d'autres segments émergents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site illumina.com et rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Investisseurs :

Salli Schwartz

858.291.6421

[email protected]

Médias :

Adi Raval

États-Unis : 202.629.8172

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1848705/Illumina_Accelerator.jpg

SOURCE Illumina, Inc.