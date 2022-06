Illumina lanza una prueba de investigación desarrollada en conjunto con Merck

La prueba TruSight Oncology 500 HRD para uso exclusivo en investigación es un ensayo basado en la secuenciación de próxima generación (NGS) que aprovecha el poder de la tecnología NGS de Illumina y la tecnología HRD validada de Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), lo que permite a los laboratorios detectar con precisión la inestabilidad genómica y analizar más de 500 genes simultáneamente, incluidos los relevantes para el estado de HRD. HRD es una firma genómica que se utiliza para describir cuándo las células no pueden reparar eficazmente las roturas de ADN de doble cadena. Cuando esto ocurre, las células dependen de mecanismos de reparación de ADN alternativos y propensos a errores, lo que puede conducir a inestabilidad genómica y, eventualmente, a la formación de tumores.

La Unidad de Diagnóstico de Patología Molecular de la Universidad Técnica de Múnich participó en el programa de acceso anticipado TSO 500 HRD para comparar los resultados del prototipo de ensayo TSO 500 HRD de Illumina con un estándar de referencia validado de Myriad Genetics.

"Nuestra institución está encantada con el lanzamiento de TruSight Oncology 500 HRD y estamos muy contentos con nuestros resultados del programa de acceso temprano", comentó Nicole Pfarr, directora de la Unidad de Diagnóstico de Patología Molecular de la Technische Universität München. "Esperamos utilizar este ensayo de forma rutinaria en nuestro laboratorio para proyectos futuros. La combinación de la evaluación HRD con TruSight Oncology 500 en un solo flujo de trabajo desbloqueará la vista más completa del genoma tumoral, manteniendo la eficiencia en el laboratorio".

Los estudios de cohortes grandes muestran que el perfil genómico completo (CGP) tiene el potencial de identificar alteraciones genéticas relevantes en hasta el 90% de las muestras. Un ensayo único y completo para evaluar una amplia gama de biomarcadores utiliza menos muestra y arroja resultados más rápidamente en comparación con múltiples pruebas iterativas. Como una solución distribuible y equipada, esta prueba ayuda a eliminar las barreras para la internalización de las pruebas CGP y HRD, de modo que los laboratorios de todos los tamaños puedan ofrecer esta poderosa prueba.

"Nos complace alcanzar este primer hito con Illumina para comercializar un ensayo para la evaluación de HRD que ayudará a avanzar en la investigación clínica y ampliará el acceso a los ensayos clínicos", explicó el doctor Eric H. Rubin, vicepresidente sénior de desarrollo en etapa inicial, oncología clínica, Merck Research Laboratories.

Se espera que la prueba de investigación comience a enviarse a nivel mundial (excluyendo Estados Unidos y Japón) en agosto. Además, como parte de la asociación anunciada en septiembre de 2021, se está trabajando para desarrollar una nueva prueba de diagnóstico complementaria HRD (CDx) para la UE y el Reino Unido para ayudar en la identificación de pacientes con cáncer de ovario con estado HRD positivo.

Esta asociación amplía la amplia cartera de asociaciones de oncología de Illumina con líderes de la industria, con el objetivo común de avanzar en el diagnóstico del cáncer y la medicina de precisión.

Acerca de TruSight Oncology 500

TSO 500 es un ensayo de pancáncer para uso exclusivo en investigación que permite la creación de perfiles genómicos completos . Diseñado para identificar biomarcadores tumorales conocidos y emergentes en 523 genes, TSO 500 utiliza ADN y ARN de muestras tumorales para identificar variantes clave críticas para el desarrollo y la progresión del cáncer, como pequeñas variantes de ADN, fusiones y variantes de empalme. Además, el ensayo evalúa biomarcadores clave de inmunooncología, como la carga mutacional tumoral (TMB), la inestabilidad de microsatélites (MSI) y la deficiencia de recombinación homóloga (HRD). Debido a su contenido integral de biomarcadores, los laboratorios pueden consolidar múltiples flujos de trabajo de un solo gen o de panel pequeño en un solo ensayo, ahorrando tiempo y muestras de biopsia. Haga click aquí si desea conocer más.

