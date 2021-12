iloodas Plakatwerbung 2021 erregte Asiens Aufmerksamkeit

SEOUL, Südkorea, 2. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Der führende südkoreanische Hersteller von medizinischen Geräten ilooda hat eine weltweite Plakatkampagne gestartet, um sein Rebranding-Slogan Desired Life Design Companyaus dem Jahr 2021 zu bewerben.

Die Out-of-Home-Werbekampagne fand am Times Square in New York, USA, im Yunika Vision in Shinjuku, Japan, im Queensway in Singapur, im Plaza Atrium in Jakarta, Indonesien, im SHOWDC in Bangkok, Thailand und im Cheongdam-dong in Seoul, Südkorea statt.