Imagem e Som Premium - A Toshiba TV X9900L

HONG KONG, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- À medida que um novo ano se aproxima, a Toshiba TV está preparando um novo lançamento e uma adição fascinante ao seu carro-chefe OLED 4K: a X9900L.

Estando na linha de frente da inovação tecnológica, design artesanal e tendo sido mais recentemente anunciada como a Televisão Oficial da Copa do Mundo FIFA, a Toshiba TV está abrindo uma trilha empolgante com o lançamento do produto previsto para 2023.

Alimentada por um REGZA Engine OLED formidável, a Toshiba TV X9900L foi projetada para um equilíbrio perfeito entre imagem e som. Compondo um preto perfeito e um contraste infinito, a X9900L renderiza cenas escuras e sombrias com uma perfeição de tirar o fôlego. Para complementar esse recurso está o Tru Color, que exibe pixels nos tons mais brilhantes de cores naturais em um amplo espectro.

A X9900L também apresenta pixels auto-iluminados OLED para contraste infinito e um total de 1000 nits, o que representa o dobro do brilho da televisão média. Ao elevar o desempenho da exibição brilhante vários níveis acima, a Toshiba TV X9900L aprimora cada imagem na tela para produzir cenários vibrantes de qualquer jogo, filme e conteúdo transmitido para uma experiência de visualização incomparável. O recurso Dolby Vision IQ dinâmico da X9900L ajusta o brilho da tela às condições de iluminação do ambiente - um recurso que coloca a X9900L em uma classe própria.

O som é a alma da exibição e a Toshiba TV X9900L promete uma experiência totalmente imersiva com ricas combinações de recursos para um som de textura fina. Equipada com Woofer Baixo Super Avançado, Dolby Atmos e alto-falantes de disparo frontal, a X9900L é uma potência de áudio. Seu sistema exclusivo amplifica o áudio de alto impacto para preencher a sala e entreter o espectador. O mais significativo é o alto-falante integrado da X9900L e o áudio multicanal 3.2.1 que distribui o maior número de sons cristalinos de qualquer conteúdo visualizado. Esta força sonora impressionante funciona no REGZA Power Audio Extreme e destaca o dinamismo da X9900L.

Ao preparar esta beleza ultramoderna de OLED para seu lançamento no mercado global, a Toshiba TV mais uma vez demonstra sua busca contínua pelo entretenimento doméstico de alta qualidade.

FONTE Toshiba TV

