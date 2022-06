Imagine um mundo livre de plástico: Corona limpa praias em todo o mundo

A instalação chama a atenção para as 300 milhões de toneladas de plástico que entram em nossos oceanos todos os anos e compõem mais de 80% de todos os detritos marinhos.** (IUCN, 2021). Os seguintes mercados recriaram a carta de plástico do México com plástico oceânico de suas hidrovias/oceanos locais: Brasil, Chile, República Dominicana, Alemanha, Ilhas Canárias, Itália e Porto Rico.

"O Dia Mundial dos Oceanos é uma oportunidade de refletir e entender o impacto humano sobre os recursos naturais vitais. Com a longa história da Corona em proteger o paraíso, precisávamos enviar uma mensagem importante para o mundo", disse Felipe Ambra, vice-presidente da Corona Global. "Criamos esta instalação de carta de plástico para destacar que é hora de agir e não de falar. Devemos agir urgentemente para continuar a proteger nossos oceanos contra a poluição diária causada por plásticos, e esperamos que este visual inspire os demais a reavaliar o papel e o impacto que eles podem ter."

Além da carta de plástico, a Corona fez avanços significativos para combater a poluição causada pelo plástico marinho de novas maneiras inovadoras. Para o Dia da Reciclagem Global deste ano, a Corona organizou o primeiro torneio global de pesca na China, Brasil, Israel, África do Sul, Colômbia e México que removeu quase 10 toneladas de detritos plásticos do oceano e apoiou comunidades de pesca locais. Na Alemanha, a Corona criou um programa de utensílios retornáveis inteligente que utiliza mais de 90% do plástico reciclado para evitar a produção de plástico virgem. Até o momento, a Corona fez mais de 1.400 limpezas, envolvendo mais de 68 mil voluntários e coletando resíduos plásticos de mais de 44 milhões de metros quadrados de praias.

"O mais importante a ser observado é que o plástico que recuperamos não é proveniente do México. É o plástico que vem de todo o mundo e acaba em praias em todos os lugares por meio de correntes oceânicas", disse Mercedes Guzman, fundadora da Lamerced, parceira de limpeza e reciclagem da praia da Corona para a carta de plástico do México. "Embora nosso trabalho no campo seja muito difícil, é gratificante enviar a mensagem de que, embora o plástico não seja meu, é meu dever proteger meu mundo compartilhado."

Com a carta de plástico na praia, a Corona continua a suportar sua posição de líder do setor como a primeira marca global de bebidas a atingir uma pegada de plástico zero em 2021. Esta iniciativa faz parte dos esforços contínuos da marca para recuperar mais plástico do meio ambiente do que produz. Veja como a carta de plástico do Dia Mundial dos Oceanos ganhou vida por meio do curta-metragem de Wieden+Kennedy's

Acesse www.protectparadise.com para saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da Corona em relação à poluição causada por plástico.

Sobre a Corona Global Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país e a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi fabricada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida. A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. Desde sua parceria com a Parley for the Oceans em 2017, ela superou sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continua a implementar esforços consistentes de limpeza global.

Sobre a Anheuser-Busch InBev A Anheuser-Busch InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI) com sede em Leuven, na Bélgica, com listagens secundárias nas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH) e com Recibos Depositários Americanos na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro mais animado. Estamos sempre buscando novas maneiras de encontrar momentos especiais na vida, fazer progredir o nosso setor e causar um impacto significativo no mundo. Temos o compromisso de desenvolver excelentes marcas que resistam ao tempo e de produzir as melhores cervejas usando os melhores ingredientes. Nosso portfólio diversificado de mais de 500 marcas de cerveja inclui as marcas globais Budweiser®, Corona® e Stella Artois®; marcas multinacionais como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® e Michelob ULTRA®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, e Skol®. Nossa herança de produção de cerveja data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica, ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA, à criação da cervejaria Castle na África do Sul durante a corrida do ouro de Joanesburgo, à Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Geograficamente diversificada com uma exposição balanceada em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes coletivos de aproximadamente 169 mil colegas em quase 50 países do mundo. Em 2021, o faturamento informado pela AB InBev foi de USD 54,3 bilhões (excluindo joint ventures e associados).

