Imbio s'associe à Genentech pour mettre au point des diagnostics de maladies pulmonaires par imagerie

MINNEAPOLIS, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Imbio, un important fournisseur de solutions d'intelligence artificielle (IA) pour l'analyse d'imagerie médicale, s'est associé à Genentech, membre du groupe Roche, pour mettre au point des diagnostics de maladies pulmonaires par imagerie quantitative. L'entente pluriannuelle met à profit l'expertise technique, réglementaire et commerciale d'Imbio afin de développer et de déployer une technologie d'IA d'imagerie médicale destinée à être utilisée dans le cadre de la recherche, d'essais cliniques et de pratique en clinique.

Commentant la collaboration, David Hannes, PDG d'Imbio, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Genentech et nous avons hâte de pouvoir proposer ensemble des solutions uniques dans le domaine de l'imagerie des poumons. Cette collaboration illustre bien la stratégie d'Imbio visant à répondre à l'intérêt croissant des entreprises d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques à l'égard de l'utilisation de biomarqueurs et de l'IA en imagerie pour faciliter le diagnostic des maladies pulmonaires. »

« L'utilisation de biomarqueurs en imagerie a le potentiel d'améliorer considérablement le diagnostic des patients, la sélection et la compréhension de la réponse thérapeutique, a précisé James Sabry, M.D. et responsable mondial des partenariats Roche Pharma. En combinant l'expertise d'Imbio en matière d'utilisation des biomarqueurs en imagerie et l'expertise de Genentech en matière de maladies pulmonaires, cette collaboration peut potentiellement faire progresser le développement de médicaments et fournir des soins de santé plus personnalisés. »

Imbio continuera d'accroître et de commercialiser son portefeuille exclusif d'algorithmes d'imagerie quantitative pour les maladies pulmonaires et cardiothoraciques à l'extérieur du partenariat.

À propos d'Imbio

Imbio est un leader en matière d'analyse d'images alimentées par l'IA entièrement automatisée pour les affections respiratoires et cardiothoraciques aiguës et chroniques. Les solutions d'Imbio transforment la façon dont les patients sont découverts, diagnostiqués et traités et permettent aux médecins d'être plus productifs et d'offrir des soins plus personnalisés aux patients. Elles sont entièrement automatisées, homologuées et disponibles auprès de nos partenaires mondiaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.imbio.com.

