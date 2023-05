IMC FECHA 1T23 COM R$ 530 MILHÕES DE RECEITA LÍQUIDA E TEM MELHOR PRIMEIRO TRIMESTRE DA HISTÓRIA

Melhora pelo oitavo ciclo seguido nos indicadores da companhia, como alta de 98,3% no EBITDA ajustado no período, demonstra acerto na aplicação consistente de sua agenda de transformação

SÃO PAULO, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A International Meal Company (B3: MEAL3 – IMC), operadora no Brasil de marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado, inicia o ano de 2023 com mais um recorde: o melhor primeiro trimestre na história da companhia. A receita líquida consolidada cresceu 16,6%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 530 milhões. Já o EBITDA Ajustado teve alta de 98,3% e chegou a R$ 48,1 milhões, com margem de 9,1%.

Pelo oitavo ciclo seguido, a IMC apresenta melhora em seus resultados financeiros, validando, desta forma, o uso de sua agenda de transformação enquanto estratégia operacional para atingir o seu objetivo: se tornar a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. O trimestre se encerra com 561 lojas totais no sistema e crescimento de 11% nas Vendas Mesmas Lojas (SSS), índice que continua crescente quando comparado com períodos anteriores. Por sua vez, as Vendas Totais do Sistema subiram 16,3% ante 2022, atingindo R$ 742,5 milhões.

Adotada ao início da gestão atual, a estratégia de transformação prioriza a eficiência operacional e a disciplina financeira da empresa, assim como a simplificação e a expansão do negócio, sem abrir mão da inovação e da digitalização de suas marcas-foco. A companhia alcançou 30% de participação nas vendas digitais, crescimento de 24% ante 1T22. O aplicativo do Frango Assado já conta com mais de 100 mil downloads, o qual apresentou crescimento de 42% em seus usuários no último trimestre. Na Pizza Hut, as vendas por telefone, novo modelo comercial da marca, se destacaram, e apenas em 1T23 obtiveram mais de 10 mil pedidos. A expansão do portfólio da marca contou também com as campanhas de My Box Edição Especial Rick & Morty e Pizza Hut NY Style, além do projeto piloto com AmPm, que visa a comercialização de pizzas em dez unidades da empresa na capital paulista. Por sua vez, no KFC, a implementação dos totens de pagamento segue em expansão e representam 19% das vendas da marca em loja.

"A contínua evolução dos nossos resultados, pelo oitavo trimestre consecutivo, reforça a consistência da nossa estratégia, a força das nossas marcas e a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados", afirma Alexandre Santoro, CEO da IMC.

Por fim, a companhia segue progredindo de forma consistente sua posição financeira, encerrando o trimestre com a geração de caixa livre de R$ 23 milhões, revertendo o consumo de R$ 2,5 milhões do ano anterior, além da posição de caixa de R$ 205,5 milhões. No período, a dívida líquida foi de R$ 300,1 milhões e o índice de alavancagem financeira ficou em 1,8X (dívida líquida / EBITDA), 0,6X abaixo do mesmo trimestre de 2022. A IMC segue buscando a otimização de sua estrutura de capital por meio de alongamentos de prazos e redução do custo da dívida.

