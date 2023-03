IMC FECHA 2022 COM O MAIOR RESULTADO DA HISTÓRIA E RECEITA LÍQUIDA DE R$ 2,35 BILHÕES

Companhia encerra ano com resultados expressivos, consolidando sucesso de sua agenda de transformação

SÃO PAULO, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A International Meal Company (B3: MEAL3 – IMC), operadora no Brasil de marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado, encerrou o ano de 2022 com o maior resultado da história da companhia. A receita líquida consolidada cresceu 26,9% na comparação com o ano anterior e terminou o ano em R$ 2,35 bilhões. No mesmo período, o Ebitda Ajustado teve alta de 71,4% e chegou a R$ 336,4 milhões com margem de 14,3%. O último trimestre também foi de recordes. A receita líquida do período foi de R$ 564,3 milhões, um crescimento de 3,6% na comparação com o quarto trimestre de 2021, enquanto o Ebitda Ajustado chegou a R$ 114 milhões com margem de 20,2%.

Os resultados expressivos refletem a evolução contínua e a consistência na execução da estratégia da IMC, que chegou ao final do ano com 559 lojas totais no sistema, sendo 30 novas unidades do KFC. Nos últimos 12 meses, as Vendas Totais do Sistema subiram 25,1% ante 2021, atingindo R$ 3,2 bilhões durante o ano. Já as vendas nas mesmas lojas (SSS) cresceram 21% na comparação ano a ano.

Movimentos importantes em 2022, como a venda das operações no Panamá e o acordo com a Yum! para mais dez anos de parceria de uso da marca KFC reforçam o foco na simplificação e redução da complexidade da IMC. A IMC também avançou na otimização de custos e na gestão do mix e engenharia de menu. A cozinha central produziu 2,3 toneladas de alimentos, crescimento de 12% comparado a 2021. Já os investimentos na digitalização e inovação para novos canais de venda e soluções de fidelização seguiram em evolução no trimestre. Transações realizadas por ponto de vendas digitais cresceram 15,3%, representando 27,6% da receita de KFC e Pizza Hut. No KFC, o totem de autoatendimento já está presente em 65% das lojas, enquanto no Frango Assado o sucesso do Fran-GO!, programa de fidelidade da marca teve mais de 90 mil cadastros. Em novembro, foi lançado o call-center centralizado para pedidos da Pizza Hut, garantindo ao sistema de lojas maior ampliação e presença nos canais proprietários.

"Estamos contentes com os resultados apresentados e seguiremos focados na execução de nossa agenda de transformação, com novos projetos, campanhas e produtos. Temos hoje uma situação financeira muito mais estruturada e com endividamento menor, demonstrando o acerto das decisões tomadas desde o primeiro dia" destaca Alexandre Santoro, CEO da IMC.

Neste mês, a IMC deu mais um importante passo no equilíbrio de sua estrutura de capital com o alongamento do prazo e redução do custo de suas dívidas. A empresa anunciou a emissão de R$ 200 milhões em debêntures não conversíveis, que serão destinados à substituição de parte dos passivos atuais. O trimestre foi encerrado com a redução de 17% da dívida líquida na comparação com o terceiro trimestre. A companhia encerrou o período com dívida de R$ 253,1 milhões e alavancagem de 1,5x, abaixo dos covenants de 3x.

"A evolução da companhia, tanto neste trimestre como em todo o ano de 2022, reforça a importância de manter a consistência nos pilares de eficiência operacional, digitalização, simplificação do negócio e disciplina financeira para sermos a melhor plataforma de serviços de alimentação do país", conclui Santoro.

FONTE International Meal Company

