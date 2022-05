IMC recupera resultado em todos os segmentos e encerra trimestre com crescimento de 291% no EBITDA ajustado

Companhia tem crescimento de receita acima de 50%, para R$ 487,3 milhões, e segue avançando em sua agenda de transformação

SÃO PAULO, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A International Meal Company (B3: MEAL3 – IMC) registrou o melhor resultado de vendas para um primeiro trimestre da sua história, chegando a R$ 487,3 milhões em receita líquida, aumento de 51,4% em comparação com o 1T21, e de 32,9% frente ao 1T20. O resultado foi impulsionado pela recuperação em todos os segmentos no Brasil, e pela consistente evolução nas operações internacionais. O crescimento consolidado nas mesmas lojas (SSS), em reais, foi de 38,6% no primeiro trimestre, e de 16,2% frente ao igual período de 2020.

O Ebitda (Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) ajustado no primeiro trimestre foi de R$ 39 milhões, uma expansão de 291% em relação ao igual período do ano passado. Já a margem Ebidta foi de 8,0% no primeiro trimestre. O bom resultado é explicado pelo maior faturamento do grupo, pela gestão de custos e despesas assertiva, e consequente alavancagem operacional.

No Brasil, a receita líquida no trimestre foi de R$ 304 milhões, crescimento de 51,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com destaque para a operação de KFC, Pizza Hut e Frango Assado. As vendas no conceito de mesmas lojas (SSS) registraram aumento de 37,6% em igual período, reflexo da melhoria no fluxo e aumento no tíquete dos clientes em todos as marcas da companhia.

Para Alexandre Santoro, CEO da IMC, após um ano de muito aprendizado, com avanços importantes nas operações da companhia, o ano de 2022 é promissor. "Os resultados do primeiro trimestre já refletem uma trajetória mais positiva para nossas marcas e operações, com recuperação em todos os segmentos no Brasil e consistente evolução nos resultados das operações internacionais. Vamos seguir orientados pela nossa agenda de transformação, buscando modernizar a companhia, elevar a experiência de nossos consumidores e alavancar a rentabilidade para todos nossos stakeholders", afirma.

Eficiência e expansão

A IMC encerrou o primeiro trimestre com 561 no Brasil e no exterior, sendo 309 próprias, o que representa mais de 55% do total. No período, foram abertas 11 novas unidades, sendo 8 Pizza Hut e 3 KFC, dando continuidade ao plano de expansão sustentável da companhia, com equilíbrio entre crescimento e rentabilidade.

Jornada Digital

As vendas digitais seguiram na trajetória de crescimento, mesmo com a retomada do fluxo nas lojas físicas. As vendas do delivery atingiram R$ 72 milhões nos primeiros três meses do ano, com destaque para as marcas Pizza Hut e KFC que corresponderam a cerca de 30% do faturamento. O sistema de CRM atingiu 1 milhão de clientes cadastrados. A companhia segue investindo na expansão dos canais de vendas proprietários, na fidelização da base de clientes, nos programas de fidelidade, totens de autoatendimento e nas vendas via WhatsApp.

Disciplina financeira

A IMC seguiu avançando em eficiência operacional e disciplina financeira. A empresa encerrou o primeiro trimestre com geração operacional de caixa de R$ 23,2 milhões, alavancagem financeira de 2,4x, melhorando sua posição frente ao 4T21 (2,9X) e do índice de 3,0x estipulados pelos covenants, e uma posição de caixa de R$ 412 milhões.

A companhia segue focada em sua agenda estratégica, resgatando a rentabilidade das operações. O resultado já se observa no início do segundo trimestre, com o mês de abril registrando crescimento consolidado de mesmas lojas de quase 50% na comparação com igual mês de 2021.

FONTE IMC - International Meal Company

SOURCE IMC - International Meal Company