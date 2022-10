iMDsoft étend sa présence en Europe et choisit Viridian Polska Sp. z o.o. comme partenaire de distribution en Pologne pour sa suite logicielle MetaVision pour les soins intensifs et l'anesthésie

Ce partenariat de distribution marque une étape importante dans la mission d'iMDsoft de rendre sa suite MetaVision de pointe disponible dans de nouveaux territoires. Avec Viridian Polska, iMDsoft dispose désormais de 10 partenaires de distribution dans le monde

Grâce à son programme de partenaires de distribution, iMDsoft s'associe à des sociétés de technologies médicales de premier plan dans le monde entier et leur permet de diriger les activités de marketing et de vente liées à la suite MetaVision pour les soins intensifs et l'anesthésie, et de fournir des services d'implémentation et d'assistance connexes. Avec des partenaires de distribution qui dirigent les activités sur le marché local et tirent parti de leur proximité physique avec le client, iMDsoft consacre toute son attention au développement et à l'amélioration de la suite MetaVision, en tant que solution de pointe entièrement évolutive.

« Nous sommes ravis de nous associer à Viridian Polska et d'avoir l'occasion d'apporter désormais nos solutions, conçues pour améliorer la qualité des soins au profit des patients et des cliniciens, en Pologne également. Nous sommes convaincus que Viridian Polska possède la bonne combinaison de portée des clients, de compréhension de la dynamique du marché et d'engagement à réussir, nécessaire pour développer une activité importante », a déclaré Shahar Sery, vice-président exécutif d'iMDsoft.

« Nous sommes fiers et heureux d'être désormais partenaires d'iMDsoft. Nous commençons cette coopération avec une grande dose d'optimisme, de curiosité et d'engagement ! Notre connaissance du marché local, la confiance des clients polonais et la qualité des produits d'iMDsoft sont une combinaison qui promet un partenariat fructueux à long terme », a déclaré Tomasz Woźnicki, PDG de Viridian Polska.

iMDsoft est un leader mondial des systèmes d'information clinique, spécialisé dans les soins intensifs, l'anesthésie et les soins de courte durée. Des centaines d'hôpitaux et de réseaux de santé dans 24 pays utilisent sa suite MetaVision, le produit phare de la société, pour améliorer la qualité des soins et les résultats financiers. Le programme mondial de partenaires de distribution offre une approche de bout en bout aux partenaires de distribution pour fournir les meilleurs logiciels d'iMDsoft. iMDsoft est une filiale en propriété exclusive de N. Harris Computer Corporation.

MetaVision a joué un rôle central dans les hôpitaux tout au long de la pandémie de COVID-19 grâce à ses capacités flexibles de gestion des flux de travail liés à la COVID-19. Pour en savoir plus, consultez le site www.imd-soft.com .

Viridian Polska Ltd. se spécialise dans la création de solutions modernes en matière de technologie médicale. Le cœur de son activité est la conception et l'implémentation de systèmes de surveillance des patients. Depuis près de 25 ans, les solutions qu'elle propose sont utilisées dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs, la chirurgie, la cardiologie et de nombreux autres services hospitaliers. Elle travaille dans le cadre du système intégré de gestion de la qualité certifié par TUV Nord, conformément aux normes ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015. Viridian Polska fournit également des services techniques pour l'équipement médical. Les employés ont toutes les connaissances, l'expérience et les compétences nécessaires qui sont confirmées et certifiées par les fabricants. L'objectif de l'équipe de Viridian Polska est de créer des solutions optimales et innovantes basées sur de bonnes relations avec ses clients et ses partenaires commerciaux. Tout cela conduit à une devise harmonieuse, cohérente et digne de confiance dans l'ensemble de l'entreprise : « Un partenariat pour le bien des patients ».

Pour en savoir plus sur le programme de partenaires de distribution iMDsoft, veuillez contacter [email protected]

Pour en savoir plus sur Viridian et MetaVision en Pologne, veuillez contacter [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1931117/iMDsoft.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1931118/Viridian.jpg

SOURCE iMDsoft; Viridian Polska Ltd.