Imersão G4 Sales mostra a gestores e empreendedores como desenvolver inteligência de vendas

G4 Educação ajuda a ultrapassar metas tendo escala e previsibilidade

SÃO PAULO, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Apresentar metodologias e práticas para potencializar vendas e ter mais previsibilidade de resultados. Foi com isso em mente que o G4 Educação acaba de reformular sua imersão em vendas, a Imersão G4 Sales . "Em time que está ganhando podemos mexer, sim", brinca Tallis Gomes, fundador e chairman do G4 Educação . "Já tínhamos um conteúdo que faz a diferença para quem quer impulsionar vendas e fizemos agora uma revisão para que ele reflita quais são as práticas que fazem mais sentido e têm mais resultado no mundo dos negócios hoje. O objetivo, como gostamos de lembrar, é promover o desenvolvimento desses empreendedores e, com o sucesso deles, gerar empregos. Nossa meta mais audaciosa é ajudar a criar 1 milhão de novas posições de trabalho até o fim da década", acrescenta.

Os mentores da Imersão G4 Sales são Theo Orosco (CEO da Exact Sales), João Olivério (Fundador da Sales As A System), Gustavo Pagotto (Fundador da PipeLovers) e Helio Azevedo (Sócio e CGO da Futurum TGP).

A Imersão G4 Sales, cuja inscrição pode ser feita no link https://g4educacao.com/imersoes/imersao-de-vendas-g4-sales , é um programa presencial de dois dias, em São Paulo, onde os mentores ensinam metodologias, práticas e estratégias aplicáveis sobre como vender de forma ainda mais inteligente, garantindo a previsibilidade e a escala dos resultados. A imersão é dividida em vinte e duas horas de conteúdo sobre gestão e processos de vendas, além de quatro sessões de mentoria.

Quem pode se beneficiar da Imersão G4 Sales são gestores e líderes que querem estar à frente de equipes que vendam mais e melhor, gerando receita de forma previsível e sustentável, seja qual for o tamanho e segmento de mercado da companhia. Podem ser donos de negócios, VPs, diretores ou gestores de vendas ávidos por inovação nas suas operações de vendas por meio de novos canais de aquisição, fortalecendo a retenção e recorrência de seus clientes.

Os módulos que compõe a formação são:

Gestão de times comerciais - Com Gustavo Pagotto

- Como estruturar um time comercial.

- Cargos em vendas.

- Remuneração.

- Contratação e retenção.

Gestão de indicadores - Com João Olivério

- Principais métricas.

- Gestão de tempo.

- Previsibilidade de números.

- Ferramentas e CRM.

Atração e prospecção - Com Theo Orosco

- Como atrair mais leads.

- Prospecção de forma inteligente.

- Estratégias de inbound.

- Outbound e prospecção ativa.

Canais de vendas - Com Helio Azevedo

- Tipos de canais.

- Otimização de canais de vendas.

- Definindo os melhores canais.

- Modelo de representantes comerciais.

Qualificação de leads - Com Theo Orosco

- Lead scoring.

- Identificação de leads.

- Técnicas de qualificação.

Técnicas de negociação - Com Helio Azevedo

- Persuasão

- Tipos de negociação.

- Ancoragem.

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

