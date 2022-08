Imersão incomparável - M550 da Toshiba TV

HONG KONG, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Elevando a experiência de visualização a mais do que apenas imersiva e a experiência de jogos a mais do que apenas divertida, a M550 é uma das mais recentes adições 4K da Toshiba TV ao mercado. Afinal de contas, ela oferece uma alternativa realmente significativa a uma televisão OLED completa, com a mesma quantidade de recursos impressionantes.

Por trás da M550 está o VIDAA da Toshiba TV, um sistema operacional rápido e responsivo que torna a interação com a TV muito mais fácil e agradável. Parte da prontidão de resposta deve-se à configuração de comando de voz inteligente do VIDAA, que dá aos usuários o livre domínio da voz para o conteúdo virtualmente ilimitado disponível por meio de sua função de busca na plataforma universal. Além de facilitar exponencialmente a interação com a M550, o VIDAA também oferece acesso infinito a uma série de aplicativos suportados na plataforma para manter intacta a experiência de visualização dos usuários.

No entanto, a rapidez da M550 não para por aí. Equipada com um painel de 60 Hz, a televisão também oferece experiências excepcionais de jogos para todos os tipos de gamers. Compatível com diversas taxas de atualização de jogos, a TV com resolução 4K se adapta de forma inteligente à frequência certa quando necessário, eliminando efetivamente falhas e oferecendo aos usuários uma enorme melhoria na experiência de jogo.

Quanto à experiência fora dos jogos, a M550 oferece recursos igualmente inteligentes que contribuem para a profundidade realista de suas imagens. Utilizando tecnologia de retroiluminação de precisão adaptativa, o recurso Full-array Local Dimming da TV, juntamente com o Quantum Dot, devolve a cada pixel individual sua coloração adequada, o que permite maiores contrastes, bem como variações de cor mais uniformes sem os efeitos colaterais habituais da iluminação convencional, tornando as imagens na tela incrivelmente vivas.

Ajustada para sempre ao tom de voz dos usuários, às oscilações em um jogo ou às nuances irreplicáveis de uma imagem na tela, a M550 da Toshiba TV está sempre pronta para streaming e jogos, além de ser incomparável em acessibilidade, prontidão de resposta, diversidade de conteúdo oferecida e experiências imersivas disponíveis.

