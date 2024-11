IMG Saxe-Anhalt : la nouvelle distinction du Land récompense les entreprises engagées et innovantes

MAGDEBOURG, Allemagne, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sven Schulze, ministre de l'Économie, du Tourisme, de l'Agriculture et de la Sylviculture du Land de Saxe-Anhalt, a décerné le tout nouveau « Saxony-Anhalt Business Award 2024 » à deux entreprises qui renforcent l'économie régionale grâce à des accomplissements particuliers, à l'innovation et à l'engagement. Ce prix est à la fois une reconnaissance et une motivation pour les entreprises et les startups qui surmontent les défis économiques grâce à leur créativité et à leur engagement.

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée dans l'ancien théâtre de Magdebourg, le ministre a déclaré : « Avec le Business Award de la Saxe-Anhalt, nous rendons hommage à des entreprises courageuses et innovantes qui obtiennent des résultats remarquables dans notre Land. Les PME ainsi que les startups constituent l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à l'emploi et à la prospérité. Leurs idées, leur engagement et leur force d'innovation font avancer la Saxe-Anhalt et la préparent pour l'avenir ».

Dans la catégorie Entreprises, Ramme Electric Machines GmbH a reçu le prix convoité. Ramme, située à Osterwieck dans les montagnes du Harz, est une entreprise en pleine croissance qui produit des moteurs électriques à haut rendement pour l'industrie du transport maritime et contribue ainsi à réduire les émissions polluantes. Avec deux sites et un effectif qui a presque doublé en deux ans pour atteindre 115 personnes, Ramme s'appuie sur un environnement de travail familial avec des hiérarchies plates et une communication directe. De nouveaux produits tels que le moteur de tracteur avec un rendement de plus de 99 % soulignent la force d'innovation de l'entreprise. Grâce à la coopération régionale et au parrainage de clubs sportifs locaux, Ramme s'engage à long terme dans la région et encourage les liens étroits dans la région du Harz.

La jeune entreprise Raydiax GmbH a été récompensée dans la catégorie Startup. La startup de Magdebourg développe un système innovant de tomographie assistée par ordinateur qui rend les opérations de cancérologie plus douces et qui est très demandé dans le monde entier. L'entreprise, fondée en 2022 et qui emploie actuellement 20 personnes, prévoit une croissance rapide et une entrée sur le marché par le biais d'une coopération avec des cliniques allemandes de premier plan. Le système breveté de Raydiax réduit considérablement l'exposition aux rayonnements pour les patients et le personnel médical et ouvre de nouvelles options de traitement. Avec une demande de financement du FEDER, Raydiax souhaite également continuer à promouvoir l'excellence en radiologie interventionnelle en Saxe-Anhalt et contribuer à l'amélioration des soins de santé dans la région.

L'objectif du Business Award de la Saxe-Anhalt est de mettre l'accent sur toutes les entreprises et tous les secteurs qui ont un impact durable sur le développement économique du Land grâce à leurs réalisations et à leur force d'innovation. Il est décerné aux PME employant jusqu'à 250 personnes et aux startups ayant leur siège en Saxe-Anhalt et se distinguant par des projets, des produits ou des modèles d'entreprise particuliers.

Au total, 115 candidatures ont été reçues - 63 dans la catégorie Entreprises et 52 dans la catégorie Startups. Le jury de haut niveau a évalué les critères de développement économique, de force d'innovation, de recrutement de travailleurs qualifiés et de responsabilité à l'égard de la région. Les startups devaient également démontrer leur succès en termes de demande du marché et de potentiel de croissance. Neuf entreprises répondant particulièrement aux critères ont finalement été présélectionnées.

Les prix étaient de 15 000 euros pour les entreprises et de 10 000 euros pour les startups. Les lauréats seront également inclus dans les communications de l'État en tant qu'« ambassadeurs de la réussite ».

