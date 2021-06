IMHASA garantiza satisfacción del cliente con acero Hardox® 450 en cajas de volteo

Tiempo de vida de una caja de volteo muestra su eficiencia

Para la labor diaria en minas, el equipo tiene que ser ágil, liviano y más efectivo en campo. Si un cliente que usa acero A36 paraliza su producción cada seis meses para reparaciones, son 10 días para fabricar otra unidad y el costo es altísimo. Con Hardox® se trabaja mejor y su vida se extiende tres años o más, no gasta, no hace ese paro tan prolongado en taller y produce.

Más fuerza

IMHASA entiende que un acero de alta resistencia soporta de dos veces y media a tres veces lo que el acero tradicional A36 en impacto, fuerza y carga. Una placa de menor espesor como Hardox® es un poco más delgada comparada con una placa tradicional y resiste tres veces más.

Mayor capacidad de carga

Dependiendo de la suspensión de un camión, a un volteo de 20 o 22 metros cúbicos, le cargaban 35 toneladas de piedras. En "Tiger Rock", le cargan 45 toneladas, y no le cargan más, no porque la caja no pueda, pero es porque el camión no puede soportar el peso. "Llevan al límite el camión, pero la caja está sobrada en su capacidad y no sufre ningún daño", afirma el gerente de ventas.

20% más liviana

Una caja de volteo en material tradicional de 1 pulgada pesa aproximadamente 7.800 kilos. Fabricada en acero Hardox® de 22 metros cúbicos, su peso es 6 mil kilos, una diferencia de 20%. "Para ayudar a soportar el impacto y la carga, el equipo en A36 lleva más peso porque tiene refuerzos en los postes laterales, en la batea y cargadores en la parte inferior", añade Salas.

Resiste al desgaste

Al desplazar las piedras, Hardox® resiste más a la abrasión y el desgaste es dos veces menos que en acero tradicional.

Diseño más limpio e innovador

El diseño de Tiger Rock cambió bastante con acero Hardox® e IMHASA trató de hacer una caja no tan cuadrada como son las tradicionales. "Aún siendo más limpia, hicimos un diseño para que se viera más robusta y estéticamente bonita". Salas dice que, si al operador final le gusta a la vista, al probarla, no le quedará duda de que es una caja mejor.

Respaldo de Hardox® In My Body

Como miembro de Hardox® in My Body hace dos años, IMHASA ve el programa como una señal de calidad. "Me beneficia mucho poder etiquetar el camión con la identificación, que certifica que mi material es Hardox®, que es rastreable y lo puedes comprobar". Ramon comenta que el programa apoya en su totalidad la elaboración de proyectos. "Los técnicos nos asesoran y nos ayudan mucho, para eficientar el equipo y el acero Hardox®".

Solamente Hardox® en áreas mineras

El acero de alta resistencia ya es conocido por los cargadores, que han comprobado que dura mucho más y su tiempo de producción y vida útil son más altos. "Las minas que han trabajado con Hardox®, solamente piden Hardox®, no piden otro material. Si es otro acero, no cierran una venta con el cliente", recalca Ramon Salas. "Y cuando dices "la caja completa es en Hardox®", aplauden, saben que es menos problemas y más eficiencia".

Diferentes tamaños de cajas en acero Hardox®"para la minería

IMHASA fabrica el equipo en distintas medidas: en 10 metros cúbicos para minas interiores, entre 7 y 10 metros cúbicos para los túneles de las minas internas, de 14 a 16 metros cúbicos para caminos poco sinuosos y de 22 metros cúbicos - que originalmente era fabricada en 20 metros cúbico -, para llenarlas con más rocas y descargar mayor cantidad en un solo viaje. "Nos inclinamos, sobretodo en áreas mineras, en proponer casi en su totalidad que sea acero Hardox®", subraya.

"Es un producto que nos garantiza una eficiencia y un mayor uso de tiempo del camión trabajando. Nos sentimos muy cómodos con Hardox®, porque fabricamos con un material que está certificado y que tiene buen respaldo - los proyectos han sido para la mejoría del cliente, que busca que el equipo trabaje el 100%", Ramon Salas, Gerente de Ventas en IMHASA.

Cajas de volteo en Hardox® son éxito de ventas

IMHASA cambió a Hardox® buscando la satisfacción de un cliente y fue ampliando a marcas de camiones de carga pesada, incluso, desplazando a empresas en Colombia y Costa Rica. La idea es seguir trabajando con las mineras exclusivamente con Hardox® y Strenx®. "En el año antepasado, fabricamos sobre 100 unidades de cajas de volteo en Hardox®. Este año, los pedidos del sector minero pueden llegar a 100, exclusivamente con Hardox®", dice Salas de IMHASA.

Promocionando acero Hardox® en minería

Como plan futuro, IMHASA quiere impulsar la venta de Hardox® en las minas. "Representa una mayor utilidad para la empresa vender un equipo en acero de alta resistencia que una caja tradicional en acero A36. Tratamos de ofrecer un producto de mayor calidad, sobretodo en las minas que todavía nos faltan por explotar", explica.

Ahorro con Hardox® es significativo

Utilizando Hardox®, el beneficio económico para el cliente final es mayor, porque hay reducción de costos de mantenimiento, como menos uso de llantas y menos gasolina. "Nunca he conocido un cliente que después de comprar Hardox® me pida acero tradicional. El que prueba Hardox®, jamás me pide otro material", indica Ramon.

Beneficios en taller

La fabricación de "Tiger Rock" es más rápida y hay reducción de personal en comparación a una caja tradicional, que lleva postes y cargadores. IMHASA necesita seis personas en el área de soldadura, lo que tarda más haciendo soldadura o dobleces. Con Hardox®, son tres personas en la producción.

Impulsar Hardox® e IMHASA

"Al principio, cuesta un poco de trabajo hacer cambiar la mentalidad de un cliente, pero cuando lo prueban, no quieren otro y regresan. Ver cajas totalmente destruidas y ofrecerles un producto de punta, me ha dado mucha alegría", señala Ramon Salas. "Vendemos un equipo con buena materia prima y piden mi marca y buscan Hardox®".

