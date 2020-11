IMIP e Abbott anunciam parceria para salvar vidas de bebês e crianças

A iniciativa Little Heroes (Pequenos Heróis) da Abbott foi desenvolvida para apoiar instituições em todo o mundo e oferecer melhores opções de cuidados para saúde a crianças com cardiopatia congênita por meio de doação de dispositivos e apoio nas cirurgias

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) se uniu à Abbott, empresa global de cuidados para à saúde, na campanha Little Heroes para o tratamento de cardiopatia congênita em bebês e crianças no Brasil. Little Heroes é uma iniciativa internacional da Abbott, na qual a empresa fornece suporte e dispositivos médicos para melhorar a saúde de crianças com problemas cardíacos ao redor do mundo.

Cardiopatia congênita é a anomalia mais comum no mundo em bebês2,3. Aproximadamente 1 em cada 4 bebês com defeito cardíaco congênito necessita de uma cirurgia durante o primeiro ano4, mas 9 em cada 10 vivem em países sem acesso aos cuidados especializados que precisam para sobreviver3-5. Por meio da parceria, a Abbott forneceu dispositivos para correção de defeitos cardíacos em 10 crianças no IMIP, em Recife, capital de Pernambuco, em agosto. O programa inclui acesso a produtos e dispositivos da Abbott usados para tratar bebês e crianças. Esses dispositivos pediátricos, como o Amplatzer Occluder, para fechamento de defeitos do septo atrial (ASD), e a persistência do canal arterial (ACP), são capazes de salvar vidas e estão fazendo a diferença na vida de crianças em países onde são aprovados para uso. A ACP, diagnosticada em algumas das crianças atendidas pelo projeto, atinge cerca de 1 em 2.000 partos, sendo significativamente mais frequente em bebês prematuros6,7.

"Na Abbott, acreditamos que toda criança deve ter a chance de viver uma vida mais saudável e plena. Por meio de tecnologias e produtos capazes de transformar vidas podemos mudar a forma como os pacientes são tratados quando lutam contra condições que historicamente significavam um prognóstico desfavorável", afirma Andre Fontes, Country Manager da Divisão de Doenças Estruturais do Coração no Brasil. "Todo ano, mais de um milhão de bebês nascem com defeitos cardíacos graves ao redor do mundo, sendo que no Brasil, estes números chegam a 28.900 casos (10 a cada mil nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita)1. Infelizmente, muitas vezes, estas crianças não possuem ou têm acesso muito limitado às opções de tratamento especializadas para ajudá-las a superar suas condições. Há anos o IMIP tem feito um trabalho muito importante no Brasil para tratar crianças sem acesso a soluções de saúde para uma vida melhor e, com o apoio da Abbott por meio da sua campanha Little Heroes, pudemos ajudar estas 10 crianças a viver uma vida mais saudável e plena."

"Por meio do projeto Little Heroes, tivemos a oportunidade de oferecer tratamento especializado e menos invasivo a estas 10 crianças. Algumas delas esperavam por este tratamento há meses e até anos, tentando evitar uma cirurgia cardíaca. Foi um momento ímpar em nossa história, onde houve troca de experiências entre profissionais de saúde com divulgação do método e aprendizado, familiares e pacientes que nos mostraram como é importante perseverar e acreditar no melhor para nossos filhos. Em nome destas crianças, de seus familiares e de todos os que fazem a cardiologia pediátrica do IMIP, gostaria de agradecer a oportunidade de oferecer um tratamento menos invasivo e doloroso a estas crianças, torcendo para que tenhamos a oportunidade de estreitar esta parceria e beneficiar muitas outras crianças", comenta Dra. Juliana Neves, Cardiologista Pediátrica e Intervencionista em Cardiopatias Congênitas do IMIP.

Sobre o IMIP

Fundado em 1960 por um grupo de médicos, liderados pelo Professor Fernando Figueira, seu mentor, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) é uma entidade filantrópica, que atua nas áreas de assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão comunitária. Voltado para o atendimento da população carente pernambucana, o Complexo Hospitalar do IMIP é reconhecido como uma das estruturas hospitalares mais importantes do País, sendo centro de referência assistencial em diversas especialidades médicas.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 107.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

