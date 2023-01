IMMERVISION ANNONCE UNE LENTILLE DE QUALITÉ AUTOMOBILE POUR LES SYSTÈMES DE VISION DANS L'HABITACLE

LAS VEGAS, 8 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Immervision , le premier développeur mondial de systèmes de vision avancés combinant l'optique, le traitement d'images et la technologie de fusion de capteurs, a présenté au CES sa lentille 190° prête à l'emploi, développée pour répondre aux exigences spécifiques de sécurité et de confort dans l'habitacle en cas de faible luminosité dans l'industrie automobile.

Off-the-shelf 190° lens developed to address automotive low-light in-cabin requirements for safety and comfort. Offering complete coverage inside the cabin to meet the needs of both driver and occupant monitoring applications.

Premier à concevoir une technologie de lentille panomorphe grand angle, Immervision poursuit son œuvre de pionnier avec cette lentille à champ de vision (FoV) ultra large, offrant une couverture complète de l'intérieur de l'habitacle pour répondre aux besoins des applications de surveillance du conducteur et des occupants. Le profil de distorsion de la lentille est conçu pour générer une qualité d'image et une densité de pixels ciblées pour des applications cruciales visant à améliorer le suivi du regard, l'identification des passagers et le suivi des mains sur le volant.

La prise en charge de la large bande, du visible au proche infrarouge (VNIR), et la capacité exceptionnelle de l'objectif à capturer des images de qualité dans des conditions de faible éclairage, offrent une polyvalence pour des fonctions de surveillance complexes telles que le suivi des yeux à travers des lunettes, la détermination des risques de sécurité tels que la fatigue du conducteur et l'amélioration de la classification des passagers et de la détection des objets la nuit, sans sources d'éclairage externes.

« Les applications de surveillance dans l'habitacle évoluent, passant d'options de voitures de luxe à des caractéristiques de sécurité obligatoires, et sont cruciales pour les systèmes de conduite autonome (ADAS) », explique Jean-Sébastien Landry, directeur de la gestion des produits chez Immervision. « Avec notre nouvelle lentille, nous pouvons combiner plus d'applications dans une seule caméra, ce qui permet aux automobilistes de niveau 1 et aux équipementiers de réduire les coûts, d'avoir une conception d'habitacle moins intrusive et d'offrir une expérience plus sûre et plus agréable aux utilisateurs finaux. »

La souplesse de conception des véhicules offerte par la réduction de l'encombrement de l'objectif permet aux constructeurs automobiles de disposer d'une couverture plus complète de l'habitacle avec moins de caméras. Cela permet également aux constructeurs d'offrir de nouvelles capacités pour optimiser le confort, comme la classification des passagers pour gérer automatiquement leurs préférences, et de nouvelles fonctions de divertissement comme le chat vidéo ou la vidéoconférence.

Les objectifs grand angle pour automobiles d'Immervision, disponibles sur le marché, sont facilement intégrables et peuvent être conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

À propos d'Immervision

Avec plus de 20 ans d'innovation, Immervision crée des solutions qui voient au-delà de la vision humaine. Sa technologie Deep Seeing et ses experts renommés en conception optique grand angle et en traitement d'images permettent aux appareils intelligents dotés d'yeux surhumains de capturer des données visuelles et contextuelles de haute qualité. La société invente, personnalise et concède sous licence des objectifs grand angle et une technologie logicielle d'imagerie pour l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs du mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres industries de produits industriels et de consommation. Pour plus d'informations : www.immervision.com .

