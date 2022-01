Immervision et LeddarTech collaborent pour offrir des solutions de détection intelligentes afin de résoudre les problèmes de perception et de détection dans le secteur automobile

MONTRÉAL et QUÉBEC, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Immervision, le premier développeur mondial de systèmes de vision avancés combinant l'optique, le traitement d'images et la technologie de fusion de capteurs, a annoncé sa collaboration avec LeddarTech ®, un leader dans les solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite, afin de développer conjointement des solutions automobiles de détection intelligente.

L'association des technologies des deux entreprises fournira aux constructeurs automobiles les solutions critiques nécessaires pour améliorer la perception des véhicules requise pour les ADAS et les véhicules autonomes, en particulier dans des conditions environnementales et d'éclairage difficiles telles que la pluie, la neige, le brouillard, l'obscurité et la forte luminosité.

« Nous croyons que l'avenir de la fonctionnalité de perception artificielle dans le secteur automobile réside dans la fusion du LiDAR et de la vision intelligente », a expliqué Pascale Nini, présidente et PDG d'Immervision. « En travaillant avec LeddarTech, nous allons créer des solutions qui offrent le meilleur de ces deux technologies pour améliorer la perception des machines et la sécurité routière. »

« Ce partenariat avec des experts en conception optique de premier plan dans l'industrie nous permet d'offrir une solution améliorée qui résoudra les défis de perception dans toute la chaîne de valeur du marché automobile », a déclaré Charles Boulanger, PDG de LeddarTech.

À propos d'Immervision

Avec plus de 20 ans d'innovation, Immervision crée des solutions pour voir au-delà de la vision humaine. Pour permettre à une machine de dépasser la vision humaine et libérer tout le potentiel de l'IA, nous développons des systèmes de vision avancés combinant l'optique, le traitement d'image et la technologie de fusion de capteurs. Notre technologie de vision profonde permet aux fabricants de matériel et de logiciels d'équiper les appareils intelligents de la meilleure vision possible pour n'importe quelle industrie, y compris le transport, la sécurité, la défense, l'informatique, la robotique et plus encore. www.immervision.com.

À propos de LeddarTech

LeddarTech fournit la technologie de détection ADAS et AD la plus flexible, robuste et précise pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise complète de détection environnementale de bout en bout en permettant aux clients de résoudre les défis critiques de détection, de fusion et de perception dans l'ensemble de la chaîne de valeur. La société offre des solutions rentables et évolutives telles que LeddarVision™, une plateforme de perception et de fusion de capteurs à données brutes qui génère un modèle environnemental 3D complet avec un support multi-capteurs pour les configurations caméra, radar et LiDAR. Elle est évolutive pour prendre en charge tous les niveaux d'automatisation des véhicules. De plus, LeddarTech soutient les fabricants de LiDAR et les intégrateurs de systèmes automobiles de niveau 1-2 avec LeddarSteer™, un dispositif numérique d'orientation du faisceau, et la solution de développement LiDAR XLRator pour le développement de LiDAR à semi-conducteurs de qualité automobile basé sur le LeddarEngine™ et les composants de base de partenaires mondiaux en semi-conducteurs. La société est à l'origine de plusieurs innovations dans les applications de télédétection de pointe pour l'automobile et la mobilité, avec plus de 100 technologies brevetées (accordées ou en attente) améliorant les capacités ADAS et de conduite autonome.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720791/Immervision_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720792/Immervision_LeddarTech_Inc_Logo.jpg

SOURCE Immervision