Immune Biosolutions:IBIO123 neutraliza el 100% de las variantes preocupantes del SARS-CoV-2

SHERBROOKE, QC, 10 de enero, 2022 /PRNewswire/ -- Immune Biosolutions Inc., una empresa en fase clínica, se complace en anunciar que su principal candidato a fármaco biológico mantiene una potente actividad en los ensayos de neutralización. Resultados recientes han confirmado que este medicamento, IBIO123, es capaz de neutralizar el SARS-CoV-2 (COVID-19) y todas sus variantes actuales de preocupación (COV) que han surgido durante la pandemia, incluida la última variante de Ómicron. IBIO123 es una inmunoterapia basada en anticuerpos inhalados con un programa clínico de fase 1 y 2 en múltiples sitios para el tratamiento de pacientes sintomáticos con SARS-CoV-2.

IBIO123 es un cóctel que contiene tres anticuerpos monoclonales humanos recombinantes que se unen específicamente a distintas regiones de la proteína espiga del SARS-CoV-2 (COVID-19). Los datos demostraron una neutralización in vitro altamente eficaz de todos los COV del SARS-CoV-2 probados, incluidos D614G, Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron. Más importante aún, la actividad neutralizante de IBIO123 se mantuvo bien contra la variante Ómicron en comparación con los fármacos comerciales que carecen de la mayor parte de su actividad neutralizante contra esta variante.

Además de su perfil de actividad favorable, IBIO123 está formulado para su administración por inhalación, lo que proporciona un método de administración eficaz, rápido y no invasivo en los pulmones a través del tracto respiratorio. Este modo de administración contribuye además a su perfil terapéutico y de seguridad favorable además de su facilidad de uso general. El doctor Bruno Maranda, director médico de Immune Biosolutions, comentó: "No se deben subestimar las ventajas terapéuticas y comerciales que ofrece una solución terapéutica autoadministrada que se entrega eficientemente a los pulmones para combatir infecciones respiratorias como la COVID-19".

Los ensayos clínicos de fase 1 y 2 en curso son estudios de escalada de dosis en varios sitios que evalúan la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia IBIO123 administrada por inhalación a pacientes infectados con síntomas leves a moderados. Está previsto que un estudio similar entre pacientes con presentación grave de la enfermedad (casos hospitalizados) comience en el primer trimestre de 2022 en varios países. Los resultados de la Fase 1 se esperan para finales del primer trimestre de 2020 y se aprovecharán para expandirlos a un estudio de múltiples sitios. El ensayo clínico de fase 2 proporcionará una evaluación objetiva de los beneficios terapéuticos de IBIO123 en función de la carga viral y el aclaramiento del SARS-CoV-2 mientras captura el estado clínico y la progresión de la enfermedad, incluido el alivio de los síntomas. Se espera que los resultados de la Fase 2 estén disponibles en el tercer trimestre de 2022.

''Estamos muy entusiasmados con el perfil altamente efectivo de nuestro candidato a fármaco líder y extremadamente optimistas de que IBIO123 se convertirá en la solución terapéutica ideal para tratar a pacientes sintomáticos y prevenir complicaciones a largo plazo de las infecciones por SARS-CoV-2'', indicó Luc Paquet, consejero delegado de Immune Biosolutions.

Immune Biosolutions busca activamente establecer una asociación estratégica para avanzar en el desarrollo de su innovadora inmunoterapia SARS-CoV-2 y para el establecimiento de una estrategia de comercialización global.

Acerca de Immune Biosolutions

Immune Biosolutions es una empresa impulsada por una plataforma que desarrolla productos biológicos novedosos al tiempo que aprovecha su tecnología patentada de anticuerpos recombinantes. Actualmente, la empresa se centra en inmunoterapias dirigidas contra el cáncer y las enfermedades infecciosas asociadas con el sistema respiratorio. Con su enfoque de inmunización multifacético de vanguardia, Immune Biosolutions potencializa los sistemas inmunitarios de aves y mamíferos para generar anticuerpos únicos, manipulables y robustos contra antígenos que de otro modo serían irreconocibles. Estas características se han aprovechado para establecer asociaciones externas con éxito y promover múltiples programas de desarrollo interno.

Luc Paquet, Ph.D., consejero delegado, Immune Biosolutions Inc.; Alexandre Fugère, M.Sc., director sénior, Contracts and Licenses, Immune Biosolutions Inc.

