Immunexpress nomme Rolland Carlson, Ph.D., au poste de président-directeur général

SEATTLE, 10 avril 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Immunexpress, Inc. a annoncé la désignation du docteur Rolland D. Carlson, Ph.D., au poste de président-directeur général, à compter du 9 avril 2018. Le Dr Carlson était tout récemment président-directeur général de WaferGen Biosystems. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la poursuite de la mise au point et de la commercialisation du produit phare de la société, SeptiCyte™, sur la plateforme Idylla. SeptiCyte™ LAB est le premier outil diagnostique agréé en 2017 par la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour les patients chez lesquels on soupçonne une septicémie.

« La passion de Rollie et sa vaste expérience dans le domaine du diagnostic, parallèlement à son sens des affaires, font de lui la personne idéale pour mener à bien la stratégie de développement d'Immunexpress », explique Robert Lilley, président du conseil d'administration d'Immunexpress. « Rollie apporte un savoir-faire du leadership qui aura un large impact sur l'entreprise pendant notre phase de commercialisation. Son attachement avéré de longue date aux normes les plus strictes est ce dont Immunexpress a besoin pour passer à l'étape suivante. »

Le Dr Carlson jouit d'une vaste expérience de l'espace réglementaire du diagnostic à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, de la création de capital public et privé, de la commercialisation efficace de produits et la mise sur pied d'équipes de vente, de marketing et de prospection. Il a conféré une valeur importante à WaferGen pendant les fonctions qu'il a occupées pendant deux ans en réunissant 17 millions de dollars sur le marché public, en lançant le système à cellule unique ICELL8 et en augmentant les recettes de 78 %, ce qui a donné lieu à l'acquisition de l'entreprise par Takara Bio.

Le Dr Carlson entrevoit un avenir radieux pour Immunexpress. « Avec la mise au point par la société d'une nouvelle technologie permettant d'obtenir un diagnostic plus précis de la septicémie, c'est un moment très captivant pour rejoindre Immunexpress », explique le Dr Carlson. « Comme j'ai déjà travaillé avec l'équipe Immunexpress dans des fonctions précédentes, je sais que l'entreprise et ses employés s'attachent à proposer des outils diagnostiques fiables, et je suis impatient de commercialiser ces produits afin de répondre à l'urgence médicale que constitue une erreur de diagnostic de la septicémie. Je me réjouis à l'idée de diriger Immunexpress dans les années à venir. »

Le Dr Carlson apporte plus de 25 années d'expérience internationale du commerce, de la prospection, de la mise au point de nouveaux produits et de la gestion générale dans le domaine de la biotechnologie. Avant de travailler chez WaferGen, le Dr Carlson était président-directeur général d'Asuragen, une société privée de diagnostic moléculaire. Sous sa direction, il a établi les opérations de l'entreprise et mis au point 17 produits et services cliniques avec des ventes pour plus de 27 millions de dollars en 2013. Avant Asuragen, le Dr Carlson a occupé des postes de plus en plus importants chez Abbott Laboratories sur une période de 20 ans, notamment celui de vice-président et de directeur général pour les activités de diagnostic moléculaire chez Vysis après son acquisition. Dans ce rôle, il était entièrement chargé des comptes de profits et pertes ; il a triplé les ventes avec une augmentation par cinq des bénéfices ; il a élaboré et mené à bien la stratégie de commercialisation pour UroVysion, l'un des lancements de produit d'oncologie les plus réussis sur le marché des diagnostics in vitro aux États-Unis ces 10 dernières années. Dans des fonctions précédentes, il était en charge de la prospection, de la mise en licence et de la planification stratégique en vue de créer de nouvelles plateformes pharmaceutiques et diagnostiques pour les filières pédiatriques et de la santé des femmes de la division Ross d'Abbott, et il a dirigé les activités mondiales d'Abbott pour les produits biopharmaceutiques sur mesure et les spécialités pharmaceutiques génériques.

Le Dr Carlson a obtenu son doctorat en botanique et en phytophysiologie à la Southern Illinois University, et il a été chargé de recherche postdoctorale au Harbor Branch Oceanographic Research Institute, à Fort Pierce (Floride).

SpencerStuart a effectué la recherche de cadres pour le compte d'Immunexpress.

À propos d'Immunexpress

Immunexpress est une société de diagnostic moléculaire de Seattle qui s'attache à améliorer les résultats pour les patients chez lesquels on soupçonne une septicémie. La technologie SeptiCyte™ d'Immunexpress quantifie rapidement, directement dans le sang complet, des marqueurs moléculaires particuliers à partir du propre système immunitaire du patient, la « réaction du receveur ». SeptiCyte™ LAB, récemment agréé par la FDA, est le premier de sa catégorie à faire appel au système immunitaire hôte pour différencier le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) et la septicémie. Détecter la réponse de l'hôte à une infection permet de différencier l'infection plus tôt, plus rapidement et avec plus de précision qu'en décelant l'agent pathogène responsable, car il importe alors peu que cet agent pathogène soit ou non présent dans l'échantillon. Les projets d'Immunexpress incluent plusieurs essais pour des instruments facilement disponibles, comme l'accès aléatoire, le lieu d'intervention (POC) et le sample-to-answer.

