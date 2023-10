Immuta renforce son intégration avec Starburst pour répondre aux demandes croissantes en matière de maillage de données

La nouvelle mise à jour simplifie l'orchestration des politiques pour les clients communs dans leur environnement Starburst sans avoir à réécrire les requêtes ou à modifier les flux de travail

LONDRES, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Immuta , un leader en sécurité des données, a annoncé aujourd'hui les dernières améliorations de son intégration avec Starburst , la société d'analyses en tous lieux, offrant une opérabilité plus transparente entre les deux plateformes pour aider les clients communs à répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et d'accès au maillage des données. Cette mise à jour intervient alors qu'Immuta continue d'observer une forte adoption par les utilisateurs de Starburst, y compris par des organisations de premier plan comme ADP et Thomson Reuters.

En réponse au nombre croissant de sources de données et à la nécessité d'une plus grande agilité, les entreprises adoptent le maillage de données pour gérer efficacement leurs données et leurs analyses. Cependant, la nature décentralisée d'un maillage de données pose des défis pour maintenir un contrôle constant de l'accès aux données et l'application des politiques, surtout lorsque les entreprises s'agrandissent. Cette dernière intégration offre une solution rationalisée et efficace, permettant aux équipes d'accéder aux données contrôlées directement dans leurs catalogues Starburst ou Trino sans réécrire les requêtes ni modifier les flux de travail. Les politiques Immuta sont simplement transformées en règles et autorisations Starburst (Trino) et appliquées directement aux tableaux de ces systèmes pour une opérabilité simple et transparente entre les utilisateurs Immuta et Starburst.

« Dès le début de notre partenariat avec Starburst, nous nous sommes concentrés sur les exigences croissantes en matière de contrôle d'accès aux données et de sécurité pour les architectures de données modernes, en particulier alors qu'un nombre croissant d'organisations adoptent des architectures de maillage de données, a déclaré Matthew Carroll, directeur général d'Immuta. Avec ces améliorations, nous permettons à nos clients de maximiser la puissance et la flexibilité du maillage de données avec un accès rapide et sécurisé aux données, tout en continuant à améliorer notre intégration pour répondre de manière transparente aux demandes changeantes des clients. »

Grâce aux puissantes capacités de sécurisation des données d'Immuta, les utilisateurs de Starburst peuvent désormais accéder aux données de leurs domaines respectifs tout en maintenant des contrôles de sécurité des données stricts. Les politiques d'accès aux données d'Immuta sont appliquées en temps réel, ce qui permet aux clients d'accéder rapidement à des données précieuses tout en respectant les politiques commerciales et réglementaires. Les capacités de sécurité des données et de contrôle d'accès offertes par Immuta sont complètes et simples à utiliser, ce qui donne confiance aux organisations dans leurs pratiques de gestion et de gouvernance des données. Voici les principales caractéristiques de cette mise à jour :

Découverte et classification des données sensibles . Immuta permet aux propriétaires de données de créer plus facilement de nouveaux produits de données en automatisant la découverte de données sensibles dans des millions de champs à l'aide de plus de 60 classificateurs prédéfinis, spécifiques au domaine et personnalisés. Les utilisateurs peuvent facilement profiler les balises enregistrées comme les données à caractère personnel et les informations protégées sur la santé pour évaluer l'empreinte de leurs données sensibles et les flux de travail personnalisables permettent aux propriétaires de données de fournir efficacement des données en tant que produit et des innovations en matière de vitesse.

. Immuta permet aux propriétaires de données de créer plus facilement de nouveaux produits de données en automatisant la découverte de données sensibles dans des millions de champs à l'aide de plus de 60 classificateurs prédéfinis, spécifiques au domaine et personnalisés. Les utilisateurs peuvent facilement profiler les balises enregistrées comme les données à caractère personnel et les informations protégées sur la santé pour évaluer l'empreinte de leurs données sensibles et les flux de travail personnalisables permettent aux propriétaires de données de fournir efficacement des données en tant que produit et des innovations en matière de vitesse. Sécurité évolutive et contrôle d'accès aux données . Immuta permet la gouvernance fédérée des données et simplifie l'élaboration de politiques avec un langage simple ou des politiques de données en tant que code pour une collaboration transparente des propriétaires de données. Immuta applique les politiques au niveau global et individuel dans les domaines des propriétaires de données. Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) assure un accès évolutif aux données sans explosion des rôles, tandis que le masquage dynamique des données maintient un équilibre entre confidentialité et utilité pour les utilisateurs autorisés.

. Immuta permet la gouvernance fédérée des données et simplifie l'élaboration de politiques avec un langage simple ou des politiques de données en tant que code pour une collaboration transparente des propriétaires de données. Immuta applique les politiques au niveau global et individuel dans les domaines des propriétaires de données. Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) assure un accès évolutif aux données sans explosion des rôles, tandis que le masquage dynamique des données maintient un équilibre entre confidentialité et utilité pour les utilisateurs autorisés. Surveillance continue de la sécurité des données. Les équipes chargées des données et de la sécurité peuvent tirer parti de renseignements opportuns sur l'accès aux données et l'activité des utilisateurs grâce à des indicateurs d'anomalies pour accélérer l'analyse et la correction des risques et prendre des mesures proactives. Immuta permet la gestion de la posture en matière de sécurité des données via un moteur d'analyse avec des indicateurs de niveau de sensibilité et de profil de risque afin de protéger et d'atténuer les menaces de sécurité.

« Notre intégration avec Immuta permet aux équipes chargées de la plateforme de données de découvrir, sécuriser et surveiller les données pour détecter les menaces, même dans les environnements informatiques les plus complexes, en temps réel, a déclaré Harrison Johnson, responsable des partenariats technologiques chez Starburst. Ces dernières mises à jour d'intégration sont inestimables, car elles permettent aux clients de Starburst de maximiser la valeur de leurs investissements dans le cloud en permettant les architectures de maillage de données les plus efficaces et sécurisées. »

À propos d'Immuta

Immuta permet aux organisations de tirer parti de leurs données cloud en les protégeant et en fournissant un accès sécurisé. La plateforme de sécurité des données d'Immuta permet la découverte des données sensibles, la sécurité et le contrôle d'accès, la surveillance de l'activité des données, et dispose d'intégrations poussées avec les principales plateformes de données en nuage. Immuta bénéficie désormais de la confiance des entreprises du Fortune 500 et des agences gouvernementales du monde entier pour sécuriser leurs données. Fondée en 2015, Immuta a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus sur Immuta, cliquez ici .

