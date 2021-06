Imobiliária de alto padrão e luxo de São Paulo inicia sua expansão pelo Brasil

São Paulo, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Localizada em São Paulo e com presença nos EUA, a UP Real Estate é detentora de um dos portfólios de imóveis mais exclusivos do Brasil, Miami e Nova York, e agora se prepara para expandir sua atuação pelo país.

Fundada em 2014, após a experiência do seu proprietário em uma franquia de imobiliárias americanas, a UP Real Estate teve rápido crescimento e se consolidou como uma das imobiliárias de mais alto padrão de São Paulo.

Na lista de clientes estão personalidades, jogadores de futebol, celebridades e grandes empresários. "Por uma questão de discrição guardo bem o nome dos meus clientes, mas muitos que estão na Forbes confiam a nós seu patrimônio imobiliário – seja para vender, alugar, adquirir ou administrar" – diz Paulo A. Cruz, CEO e fundador da Imobiliária.

Uma imobiliária boutique e não uma grande imobiliária, foi esse o foco de Paulo Cruz quando fundou a UP. Com esse foco, a imobiliária sempre priorizou atuar em poucos e seletos bairros e cultivar com seus clientes uma verdadeira experiência de relacionamento.

O sucesso chegou em pouco tempo e a imobiliária, no ano de 2018, deu mais um salto ao abrir filiais nos EUA – "Era uma demanda dos meus clientes, muitos possuíam imóveis em Miami ou Nova York ou mesmo queria adquirir um imóvel e por isso abri a UP nos EUA"

Na sua segunda fase de crescimento, a UP parte agora para a sua expansão pelo Brasil. O modelo escolhido foi o de franquias e a lista de interessados já é extensa – nesse modelo o franqueado terá todo o suporte da matriz especialmente no que diz respeito à condução das transações imobiliárias, desde a captação dos imóveis à negociação, até os aspectos jurídicos e fechamentos. Cruz complementa: "Queremos que nossos franqueados sejam uma extensão da UP no Brasil. Que adotem nosso sistema de trabalho, mas mais que isso, que proporcionem para seus clientes uma verdadeira experiência de compra, o que vai, com certeza, diferenciá-los da concorrência."

Os planos de expansão pelo Brasil se intensificaram durante a pandemia, quando Paulo Cruz criou um canal dedicado a corretores de imóveis com o objetivo de qualificação desses profissionais. Através do canal no instagram @thebrokerbrasiloficial, centenas de corretores e imobiliárias foram treinados através de cursos on-line e mentorias, sendo o último deles a Universidade do Corretor de Imóveis – um curso que segundo Cruz "prepara o profissional para atuar no mercado de trabalho".

Os franqueados terão acesso à treinamento especial, suporte da matriz e uma linha direta com Paulo Cruz. "Nosso objetivo é oferecer o que nenhuma franqueadora oferece, que é justamente essa presença, esse acompanhamento."

Especializada em compra, venda e aluguel de imóveis de alto e médio padrão, a UP Real Estate atua no mercado nacional e internacional. Os maiores diferenciais estão no atendimento personalizado, com foco na excelência no atendimento ao cliente e na expertise sobre investimentos em imóveis. A empresa administra propriedades e oferece também serviços como avaliação de imóveis e atendimento de expatriados em seus idiomas nativos. Saiba mais: http://www.uprealestate.com/.

