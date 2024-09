IMOU bringt neueste Sicherheitstechnologien auf die IFA 2024 und nimmt den Preis für energiesparende innovative Technologie entgegen

BERLIN, 10. Sept. 2024 /PRNewswire/ – IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen, stellt auf der IFA 2024 in Berlin seine neuesten KI-gestützten Sicherheitstechnologien und -produkte für den Heimbereich vor. Mit seiner Stärke in der Video-Audio-Technologie und selbst entwickelten KI-Algorithmen hat IMOU eine starke Wettbewerbsfähigkeit und ein schnelles Marktwachstum in über 100 Ländern, insbesondere in Europa, gezeigt. Am Stand von IMOU können Besucher fortschrittliche KI-Technologie in vier wichtigen Sicherheitsszenarien erkunden: zu Hause, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, in der Pflege und in Außenbereichen ohne Strom- oder Netzabdeckung.

Sicherheitstechnologien der nächsten Generation

IMOU stellt auf der IFA 2024 den AOV PT 5MP vor, der mit dem renommierten IFA Energy-Saving Technology Innovation Award ausgezeichnet wurde. AOV PT 5MP ermöglicht kontinuierliche Aufnahmen im Akkubetrieb und stellt damit einen Durchbruch in Sachen Energieeffizienz dar. Mit dieser Technologie hält die batteriebetriebene „Always-on"-Videoaufzeichnung (AOV) mehr als 15 Tage und kann mit einem Solarpanel für eine praktisch „grenzenlose" Energieversorgung gekoppelt werden.

Batterien haben bei niedrigen Temperaturen oft Ladeprobleme, was sich in kalten Gebieten negativ auf die Produktfunktionalität auswirken kann. Aus diesem Grund verfügt die IMOU AOV PT 5MP über die -10°C Low-Temperature Charging Technology, die eine zuverlässige Leistung auch unter rauen Wetterbedingungen gewährleistet. Dank fortschrittlicher KI-Erkennung bieten diese Kameras eine präzise Erkennung bei geringem Stromverbrauch und unterstreichen damit das Engagement von IMOU für effiziente und präzise Sicherheitslösungen.

IMOU lädt die Besucher ein, auf der IFA 2024 seine hochmodernen Sicherheitslösungen für das eigene Zuhause kennenzulernen, und präsentiert fortschrittliche Geräte, die die Sicherheit und den Komfort in jedem Winkel des Hauses verbessern. IMOU stellt die Cruiser Dual 2 Pro Kamera vor, die mit der Aurora™ Low-Light Imaging Technologie ausgestattet ist und eine klarere Nachtsicht ermöglicht. Diese Technologie entspricht dem Bedürfnis nach absoluter Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und gibt dem Benutzer Sicherheit, besonders wenn er allein zu Hause ist.

Besuchen Sie IMOU auf der IFA 2024, Stand 1.2 H1.2-116, und sehen Sie, wie IMOU sich dafür einsetzt, fortschrittliche Sicherheits- und Smart Home-Systeme für alle zugänglich zu machen.

Information zu IMOU

IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Produkten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch fortschrittliche Technologie und intelligente Produkte einen einfacheren, intelligenteren und sichereren Lebensstil für Nutzer und ihre Familien zu schaffen. Die 4 Hauptproduktsysteme von IMOU - Security, Robots, Lights und Link - nutzen KI und Cloud-Technologie, um diversifizierte Lösungen für unterschiedliche Nutzungsszenarien anzubieten. Offizielle Website: http://imou.com