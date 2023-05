IMPAC: Internationale Koalition aus 53 NROs lobt die Führungsrolle von Scheich Mohammed bin Zayed bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte in den VAE

BRÜSSEL, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Nachrichten bereitgestellt von: IMPAC

Am Vorabend der UN-Überprüfung können die VAE auf ein zunehmend beeindruckendes Portfolio von Menschenrechtserfolgen stolz sein, das in einer schwierigen Nachbarschaft Maßstäbe auf hohem Niveau setzt.

José Paulo Martins Casaca, former MEP and Founder and Executive Director of the South Asia Democratic Forum speaking in Geneva about human rights progress in the UAE. Credit- IMPAC

Die Vereinigten Arabischen Emirate werden den Vereinten Nationen am 8. Mai 2023 ihre allgemeine regelmäßige Überprüfung (Universal Periodic Review, UPR) präsentieren, in der sie ihre Fortschritte bei der Verbesserung der Menschenrechte und der Umsetzung internationaler Verpflichtungen darlegen. Die internationale Bewegung für Frieden und Koexistenz (International Movement for Peace and Coexistence, IMPAC) freut sich, berichten zu können, dass einem Bericht zufolge, der von einer Koalition aus 53 NROs erstellt wurde, die sich mit der Überwachung der Menschenrechtslage befassen, die VAE in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte gemacht haben, und dass diese Fortschritte erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Nahostregion haben.

Die Koalition stellte ihren Bericht im Rahmen einer internationalen Veranstaltung für Experten, Forscher und Akademiker vor und gab einen Überblick über die Bemühungen und Errungenschaften der VAE in den vergangenen fünfzig Jahren. Die Koalition organisierte darüber hinaus ein internationales Symposium in Genf, das parallel zur 52. Sitzung des Menschenrechtsrats stattfand und auf dem die bestehenden und künftigen Herausforderungen für die Menschenrechte in den VAE erörtert wurden. Auf einem von einer Koalition aus Menschenrechtsorganisationen organisierten Symposium wurden die jüngsten Fortschritte im Bereich der Menschenrechte in den VAE diskutiert. An dem Symposium nahmen Experten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Vertreter verschiedener Länder teil.

Acht internationale Menschenrechtsexperten sprachen auf dem Symposium über viele Aspekte der Führungsrolle der VAE, insbesondere in den Bereichen bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte, Klimaschutz, Erreichen von Frieden, Förderung von Toleranz und menschlichem Zusammenleben, Bildung und Ausbildung sowie über die Herausforderungen, denen sich die VAE stellen müssen, um ihre Position als weltweit führendes Land bei der Förderung einer gerechteren und ausgewogenen Gesellschaft auszubauen.

Die Koalition beteiligte sich außerdem an der 52. Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, indem sie dem Menschenrechtsrat eine Reihe von schriftlichen Erklärungen vorlegte, in denen sie unter anderem die beeindruckenden Erfolge der VAE bei der Verwirklichung von Klimagerechtigkeit und die zentrale Rolle der VAE als Gastgeber der COP28-Klimakonferenz im November/Dezember 2023 hervorhob. In anderen Erklärungen wurden die Entwicklungen der VAE im Bereich der Stärkung nationaler Menschenrechtsstrategien und Maßnahmen zur Verbreitung von Toleranz und zur Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus gelobt.

Sieben mündliche Erklärungen wurden darüber hinaus von Koalitionsmitgliedern während der Generaldebatte abgegeben, die unter anderem die erfolgreichen Bemühungen der VAE im Kampf gegen Extremismus und globalen Terrorismus hervorhoben und befürworteten. Gewürdigt wurden auch die bedeutenden Anstrengungen und die Führungsrolle der VAE bei der Förderung der Frauenrechte und der globalen Führungsrolle, insbesondere die Arbeit von Scheichin Fatima bint Mubarak, der Präsidentin des Obersten Rats für Frauen (Supreme Council for Women), die bei der Stärkung der Frauen im Land eine Vorreiterrolle spielt.

In der Abschlusserklärung wurde das weltweite Wirken des Präsidenten der VAE, Scheich Mohamed bin Zayed, bei der Förderung des Friedens, der Toleranz und des menschlichen Zusammenlebens sowie bei der Entwicklung einer größeren Fähigkeit zur menschlichen Brüderlichkeit gewürdigt.

