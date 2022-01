impactMarket recebe investimento de 2.1 milhões de dólares e lança token para combater a pobreza extrema

LISBON, Portugal, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A impactMarket visa tornar-se um dos principais atores na erradicação da pobreza extrema no mundo até 2030 utilizando a tecnologia blockchain para ajudar comunidades vulneráveis e pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Lançado no final de 2020, o protocolo opera na rede Celo e já é um dos maiores sistemas de Renda Básica Incondicional (UBI) em blockchain do mundo, tendo doado mais de $1.65M a quase 25 mil beneficiários em mais de 25 países em desenvolvimento.

A impactMarket levantou um total de $2.1M ($1.6M em rodadas de investimento pre-seed e seed equities e $500 mil através de um IDO), para continuar a desenvolver a tecnologia e expandir para mais comunidades vulneráveis nos países mais pobres do mundo, enquanto impulsiona a adoção de DeFi (Finanças Descentralizadas) e inclusão financeira a quem mais precisa. A rodada de investimento contou com 12 participantes incluindo a Celo Foundation, Davoa Capital, Flori Ventures, Eutopia Foundation e Valora, e investidores individuais como Diogo Mónica (Anchorage), Marek Olszewski (Celo), Albert Wenger (USV), entre outros.

O IDO (Initial DEX Offering) foi realizado pela Polkastarter em dezembro de 2021 e atingiu o objetivo de 500 mil dólares em 17 minutos com 2288 participantes, e marcou o lançamento do token de governança $PACT, que atualmente está listado na DEX Ubeswap , e disponível para acompanhamento no CoinMarketCap e no CoinGecko .

O valor arrecadado garantirá ainda mais a descentralização, independência e decisões coletivas entre os participantes do protocolo, com a introdução do impactMarket DAO (Organização Autônoma Descentralizada) e o token de governança $PACT. Os detentores do token $PACT também podem influenciar a direção, o crescimento e impacto futuros do protocolo.

Uma forma de adquirir $PACT é através do impact Farming , mecanismo que permite aqueles que contribuírem pela plataforma receberem tokens $PACT como recompensa pelo apoio a comunidades vulneráveis. A cada 24 horas, novos tokens estarão disponíveis para serem recebidos pelos doadores.

Para além do UBI, a impactMarket planeja proporcionar futuramente acesso a mais serviços e educação financeira, tais como microcrédito, poupança coletiva com recompensas, crowdlending e mais ferramentas financeiras que são essenciais para empoderar comunidades vulneráveis a superar condições de extrema pobreza.

