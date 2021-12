Impacto socioambiental: Innovation Latam e FDC anunciam startups reconhecidas pelo Selo iImpact

SAO PAULO, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Innovation Latam e a Fundação Dom Cabral anunciam no dia 14/12 (terça-feira), a partir das 17h, os nomes das startups que receberão o Selo iImpact na edição deste ano. O programa, que reconhece negócios de impacto socioambiental na América Latina, teve nesta segunda edição 555 negócios inscritos, de 25 países de origem.

"Após um ano de muito trabalho e esforço nesse processo rigoroso de avaliação, vamos, finalmente, divulgar os resultados e revelar quais são as startups reconhecidas pelo iImpact em 2021. Além de comemoração pelo reconhecimento das iniciativas, será um momento para compartilhar informações muito relevantes sobre o ecossistema de impacto e inovação da América Latina e promover networking entre as lideranças do projeto, as startups inscritas, as equipes envolvidas no projeto e o público", afirma João Pedro Brasileiro, fundador da plataforma Innovation Latam.

O evento será apresentado e mediado por João Pedro e pelos professores Fabian Salum e Karina Garcia Coleta, da Fundação Dom Cabral, parceira da Innovation Latam no desenvolvimento do Selo iImpact. Também participam do encontro executivos das empresas mantenedoras do projeto, da Aegea, Johnnie Walker e a Grant Thornton.

Para serem reconhecidas pelo programa, as startups passam por uma rigorosa avaliação feita a partir da metodologia desenvolvida por Salum e sua equipe, da FDC, que além de estar alinhada com a agenda 2030 da ONU, busca a comprovação das evidências da contribuição socioambiental gerada para com a sociedade que recebe direta ou indiretamente o impacto positivo.

"As startups reconhecidas pelo programa mostraram que, de fato, colocaram em prática iniciativas de impacto socioambiental. Com a metodologia aplicada no processo de avaliação, é preciso comprovar com evidências concretas a sua contribuição. Dessa forma, empresas e organizações que decidem investir nas soluções desses negócios veem de imediato ações concretas de sustentabilidade", afirma Salum.

Após a validação da Fundação Dom Cabral, elas devem receber o crivo de uma banca de jurados composta por 80 executivos de grandes empresas e organizações que atuam na América Latina e em outros países, além de docentes.

Resultados e Revelação das Startups Reconhecidas pelo ilmpact em 2021

Data e hora: 14/12 (terça-feira), a partir das 17h (horário de Brasília)

Link para inscrições: https://content.innovationlatam.com/evento-iimpact?utm_campaign=20211130_newsletter_iimpact_-pt&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Quem se inscreve neste site recebe automaticamente um e-mail com a data do evento e o link do Zoom

Informações para imprensa

Tamer Comunicação

(11) 3031-2388

Eliane Santos

FONTE iImpact

SOURCE iImpact