ImpactWayv e Miss Universe Organization farão parceria em desafio de impacto mundial

A ImpactWayv é uma alternativa mais saudável e mais significativa às principais plataformas de redes sociais. Ela opera como um tipo inteiramente novo de ecossistema digital, com foco no bem social e possibilitando que usuários - pessoas, empresas e organizações sem fins lucrativos - realizem, se envolvam e compartilhem o impacto social em escala global.

O aplicativoImpactWayv está preparado para apoiar a interatividade e o engajamento de impacto social em todo o mundo para a comunidade global de participantes do Miss Universo de quase 80 países, e seus fãs, seguidores e espectadores em todo o mundo, atingindo quase meio bilhão de espectadores.

Como parte do 70º Concurso MISS UNIVERSO, a ImpactWayv também está realizando um desafio entre todas as representantes para criar o maior "impacto" no aplicativo ImpactWayv entre seus fãs e seguidores. Os impactos são a nova métrica de engajamento social proprietária do ImpactWayv, que mede a conscientização gerada e as ações inspiradas pelas atividades da plataforma.

O desafio ImpactWayv está aberto a cada participante e segue de forma contínua até 11 de dezembro de 2021. A vencedora do desafio, conforme determinado pela maior volume de impactos e criatividade geral, será anunciada durante a transmissão ao vivo e receberá uma doação da ImpactWayv para uma instituição beneficente da escolha da participante.

Dan Rubino, cofundador e CEO daImpactWayv, afirmou: "Estamos imensamente orgulhosos de fazer parceria com a Miss Universe Organization no concurso deste ano, que celebra as conquistas, visão e boa vontade das concorrentes de todo o mundo. Elas são verdadeiras influenciadoras e criadoras para o bem social. O aplicativoImpactWayv é a plataforma de mídia social desenvolvida para unir a todos nós para que criemos mudanças positivas reais em todo o mundo."

"Acho importante que as pessoas se aproximem e trabalhem para realmente fazer a diferença em suas comunidades e em todo o mundo", disse Paula M. Shugart, presidente da Miss Universe Organization. "Em um momento em que as mídias sociais estão diante de tanto escrutínio, eu não poderia estar mais feliz por utilizar a rede do Miss Universe para fazer parceria com a ImpactWayv, cujo único objetivo é usar as mídias sociais para melhorar a vida dos outros."

A ImpactWayv agora está disponível para download gratuito na App Store da Apple aqui.

Sobre a Miss Universe Organization:

A Miss Universe Organization (MUO) é uma comunidade global que capacita as mulheres a concretizar seus objetivos por meio de experiências que criam autoconfiança e oportunidades para o sucesso. Os programas da MISS UNIVERSE® permitem que as 10.000 mulheres que participam anualmente de uma plataforma internacional influenciem mudanças positivas por meio de esforços humanitários e profissionais influentes. As concorrentes e campeãs são líderes e modelos em suas comunidades, desenvolvem objetivos pessoais e profissionais e inspiram outras a fazer o mesmo. A Miss Universe Organization é uma empresa controlada pela Endeavor. Para saber mais, visite www.missuniverse.com.

Sobre a ImpactWayv, Inc.

A ImpactWayv, Inc. é uma empresa de mídia e tecnologia de impacto social, composta por líderes de pensamento e realizadores de empresas de todos os setores de negócios, organizações sem fins lucrativos e tecnologia. A ImpactWayv foi criada para revolucionar e transformar os mundos dos negócios e da filantropia por meio da tecnologia – para promover o bem social universal. Para mais informações, acesse: www.impactwayv.com.

