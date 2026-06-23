Imperative Logistics adquiere a José D. González, CHB, Fortalecimiento de la intermediación aduanera, el cumplimiento comercial y las capacidades transfronterizas

PORTLAND, Oregón, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Imperative Logistics anunció hoy la adquisición de las operaciones comerciales de José D. González, CHB, una firma de servicios de corretaje aduanero y comercio internacional altamente respetada con más de tres décadas de experiencia apoyando a importadores, exportadores y cadenas de suministro transfronterizas.

Imperative Logistics Group (PRNewsfoto/Imperative Logistics Group)

A partir del 22 de junio de 2026, José D. González y su equipo pasarán a formar parte de Imperative Logistics, ampliando aún más las capacidades de intermediación aduanera, cumplimiento comercial y logística transfronteriza de la empresa. La adquisición reúne a dos organizaciones con un compromiso compartido de servicio personalizado, experiencia regulatoria y relaciones a largo plazo con los clientes.

Fundada en 1994, José D. González, CHB, se ha forjado una reputación en toda la comunidad del comercio internacional por su profunda experiencia en aduanas, su enfoque centrado en el cliente y su capacidad para ayudar a los clientes a superar los complejos requisitos de importación y exportación. Esta adición mejora la capacidad de Imperative Logistics para apoyar a los clientes con complejos requisitos de comercio internacional, despacho de aduanas y desafíos de la cadena de suministro global, al tiempo que proporciona acceso a una cartera más amplia de soluciones logísticas y recursos operativos.

Un componente clave de la adquisición es la incorporación del propio José D. "JD" González, un líder reconocido en la industria del corretaje aduanero. Actualmente, González se desempeña como presidente de la National Customs Brokers & Forwarders Association of America (NCBFAA), la organización nacional líder que representa a agentes de aduanas, transitarios, intermediarios de transporte marítimo y proveedores de servicios logísticos en todo Estados Unidos. Su elección al puesto de liderazgo más alto de la asociación refleja décadas de participación en la industria, experiencia profesional y la confianza de sus pares en la comunidad comercial internacional.

Como agente de aduanas con licencia, González es ampliamente reconocido por su experiencia en regulaciones aduaneras, cumplimiento comercial y operaciones transfronterizas. Su perspectiva de la industria y su experiencia regulatoria proporcionarán un valor adicional a los clientes de Imperative Logistics a medida que navegan por entornos comerciales globales cada vez más complejos.

"Nos complace dar la bienvenida a JD, sus empleados y clientes a Imperative Logistics", dijo Dante Fornari, director ejecutivo de Imperative Logistics. "Con la gran experiencia y conocimiento de JD, será un gran activo para nuestra organización. Es reconocido dentro de la comunidad de corretaje de aduanas, y su compromiso con el servicio al cliente fortalece aún más nuestra capacidad para ayudar a los clientes a navegar en entornos de comercio global cada vez más complejos ".

Después de la transición, González se unirá a Imperative Logistics como vicepresidente de Cuentas Nacionales, donde continuará apoyando a los clientes mientras impulsa el crecimiento estratégico en los servicios logísticos transfronterizos e internacionales de la compañía.

"Me complace unirme a la familia de Imperative Logistics y ofrecer a los clientes soluciones integrales de cumplimiento transfronterizo, internacional y comercial", dijo González. "Imperative Logistics comparte los mismos valores centrados en el cliente y el compromiso con la excelencia en el servicio que ha guiado mi negocio durante más de tres décadas. Juntos, podremos proporcionar a los clientes recursos y capacidades ampliados mientras mantenemos el servicio personalizado que esperan ".

Los clientes continuarán trabajando con los mismos miembros del equipo de confianza, sin interrupción de los servicios o el soporte operativo existentes.

Esta adquisición mejora los servicios disponibles para los clientes de JD al proporcionar acceso a soluciones de transporte adicionales, recursos logísticos ampliados y la fortaleza de la red más amplia de Imperative Logistics.

Acerca de Imperative Logistics Group

Imperative Logistics Group es una empresa de cadena de suministro diversificada compuesta por una cartera única de servicios logísticos complementarios y de primera calidad. Se especializan en servicios rápidos, soluciones transfronterizas, reenvío global y logística de misión crítica, ofreciendo soluciones personalizadas para cadenas de suministro complejas. Sus expertos en logística más confiables cuando lo que está en juego es lo más importante.

Acerca de José D. González, CHB

Fundada en 1994, José D. González, CHB ha brindado servicios de corretaje de aduanas, cumplimiento comercial y comercio internacional a importadores y exportadores en toda América del Norte durante más de 30 años. Conocida por su experiencia, servicio personalizado y relaciones de larga data con los clientes, la empresa se ha ganado una reputación respetada dentro de la comunidad de corretaje de aduanas y comercio internacional.

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FUENTE Imperative Logistics Group