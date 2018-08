Implementacja pełnego węzła Bitcoin SV wdrożona w celu całkowitego przywrócenia pierwotnego protokołu Bitcoin

LONDYN, 16 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma nChain, globalny lider w zakresie badań i rozwoju technologii blockchain, ogłosiła utworzenie Bitcoin SV, nowej implementacji pełnego węzła pierwotnego protokołu Bitcoin przywróconego pod postacią Bitcoin Cash (BCH). W poszanowaniu misji realizacji wizji twórcy waluty Bitcoin Satoshi Nakamoto projekt nazwano SV od słów „Satoshi Vision". Utworzona na prośbę wiodących przedsiębiorstw wykopywania waluty BCH CoinGeek i innych kopaczy implementacja Bitcoin SV ma zapewnić jasny wybór implementacji BCH dla kopaczy, którzy wspierają pierwotną wizję waluty Bitcoin i preferują to rozwiązanie w porównaniu do implementacji wprowadzających niepotrzebne zmiany w pierwotnym protokole.

Wcześniej w tym tygodniu przedsiębiorstwo CoinGeek wydało jasne oświadczenie na temat wykorzystywania energii szyfrowania BCH do wspierania kierunku rozwoju protokołu Bitcoin zgodnego z wizją Satoshi i potwierdziło, że nie będzie wspierać implementacji i projektów, które wprowadzają niepotrzebne zmiany do protokołu Bitcoin.

– Ponieważ to kopacze powinni wytyczać ścieżki rozwoju sceny Bitcoin, CoinGeek i inni kopacze zwrócili się do nChain z prośbą o utworzenie profesjonalnej implementacji oprogramowania pełnego węzła Bitcoin do wykorzystania w BCH. Takie rozwiązanie przywraca oryginalny protokół Bitcoin. CoinGeek sponsoruje ten projekt i zamierza wykopywać przy użyciu Bitcoin SV. Zachęcamy innych kopaczy BCH do przyłączenia się do Bitcoin SV i wyrażenia wsparcia dla wizji Satoshiego – wyjaśnił założyciel CoinGeek Calvin Ayre.

– W odpowiedzi na nawoływanie kopaczy nChain z przyjemnością zapewni możliwości techniczne konieczne w obsłudze Bitcoin SV. Po pełnym przywróceniu i utrzymaniu protokołu Bitcoin przedsiębiorstwa i deweloperzy z całego świata mogą polegać na niezawodnym rozwiązaniu w budowie solidnych aplikacji, projektów i inicjatyw tak, jak polegają na stabilnych protokołach internetowych. Przyszłość Bitcoin leży w dużych blokach, dużych przedsiębiorstwach i dużym wzroście. Bitcoin SV to ważny krok w kierunku tej przyszłości przez postępującą profesjonalizację waluty Bitcoin – skomentował główny dyrektor wykonawczy nChain Group Jimmy Nguyen.

Plan działania

Główny cel zakłada przygotowanie pierwszej wersji Bitcoin SV do testów do pierwszego tygodnia września 2018 r. Kod będzie bazował na Bitcoin ABC v0.17.2. W pierwszej wersji Bitcoin SV planowane zmiany sprawią, że BCH będzie znacznie bliżej pierwotnego protokołu Bitcoin.

1. Przywrócenie pierwotnych kodów op Satoshiego: _MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT.

2. Usunięcie limitu 201 kodów op na skrypt.

3. Zwiększenie maksymalnego rozmiaru bloku do 128 MB.

Po przygotowaniu kod i informacje dodatkowe zostaną udostępnione w nowym repozytorium Bitcoin SV w serwisie Github. Implementacja Bitcoin SV będzie dostępna do użycia typu open source zgodnie z licencją MIT.

Zespół deweloperów

Zespół projektowy został powołany zgodnie z najlepszymi praktykami branży w celu realizacji i utrzymania implementacji pełnego węzła z niespotykanym wcześniej zaangażowaniem w zapewnianie jakości i stabilności.

Głównym programistą w zespole będzie Daniel Connolly, który dołączył do nChain po 20 latach na stanowiskach w systemach dla przedsiębiorstw i informatyce w agencjach ONZ. Daniel od wielu lat wnosił anonimowy wkład w walutę Bitcoin i projekt Electron Cash, jest także wiodącym programistą w projekcie BitcoinJ-Cash. Steve Shadders z firmy nChain zajmie stanowisko dyrektora technicznego i będzie nadzorował projekt oraz komunikował się ze sponsorami. Steve rozpoczął pracę nad walutą Bitcoin w roku 2011 i jest autorem jednego z pierwszych silników basenów typu open source oraz jednym z pierwotnych programistów BitcoinJ. Ponadto zespół rozpocznie pracę z pięcioma deweloperami C++, którzy łącznie mają 95 lat doświadczenia programistycznego, pracownikiem Dev Ops na pół etatu, pełnoetatowym inżynierem kontroli jakości oraz gronem pracowników wsparcia biznesowego.

Zespół planuje zatrudnić dodatkowych deweloperów C++ z doświadczeniem bezpośrednio w zakresie Bitcoind lub w infrastrukturze. Zainteresowani mogą przesyłać zapytania pod adres careers@nchain.com.

Projekt Bitcoin SV potwierdzi zaangażowanie w zapewnienie jak najwyższej jakości przez zatrudnienie zewnętrznej firmy audytu bezpieczeństwa i wdrożenie programu nagród dla poszukiwaczy błędów. Środki te opisane są szczegółowo w dłuższym komunikacie firmy nChain.

Konkurencja

Większa liczba implementacji węzłów i rosnąca konkurencja to korzystne zjawiska dla waluty Bitcoin. Dlatego też projekt Bitcoin SV jest otwarty na działania innych zespołów projektowych, które zdecydują się na wsparcie zmian w konsensusie przewidzianych przez Bitcoin SV. Zespół Bitcoin SV zachęca zespoły do współpracy i do wspólnego testowania i udostępniania kodu konsensusu.

– Jest to ekscytujący, ale także ważny czas dla postępów nad Bitcoin BCH. Wyglądamy współpracy z grupami z całego świata nad projektami takimi jak Bitcoin SV w celu realizacji naszego wspólnego celu: realizacji pierwotnej wizji Satoshiego co do waluty Bitcoin – dodał Nguyen, główny dyrektor firmy nChain.

O NCHAIN GROUP: Firma nChain Group jest globalnym liderem w zakresie badań i rozwoju technologii blockchain. Misją firmy jest umożliwienie rozwoju na ogromną skalę i międzynarodowe przyjęcie sieci waluty Bitcoin, a zwłaszcza Bitcoin Cash, czyli prawdziwej odsłony tej waluty.

