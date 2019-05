Importante evento sobre PLD-FT acontece em São Paulo

SÃO PAULO, 20 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Atento aos mais importantes temas que afetam os setores regulados, o IPLD (Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) promove o 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT.

O Congresso será o maior evento do primeiro semestre a envolver o tema PLD-FT e contará com a presença de especialistas na matéria, bem como representantes de órgãos reguladores, tais como Coaf, Bacen, Susep e CVM.

O Congresso ocorrerá em São Paulo (SP), no espaço Amcham, nos dias 4 e 5 de junho e abordará assuntos atuais, tais como: Novos Marcos Regulatórios, Perspectivas Atuais do Coaf, A Situação do Brasil Junto ao Gafi, O Terrorismo e Seu Financiamento e muito mais!

Tais assuntos estão ocupando as manchetes da mídia brasileira nos últimos tempos e não é para menos. Logo em janeiro falava-se sobre os riscos do Brasil ser suspenso do Gafi, por não cumprir todas as regras em relação ao combate ao financiamento do terrorismo. A suspensão seria desastrosa para o setor regulado, com impactos profundos e negativos na economia do país.

Além desta polêmica, os setores regulados também ficam atentos quando o assunto é o Coaf. A discussão envolvendo a vinculação do Órgão ao Ministério da Justiça ou da Economia trará algum impacto ao cumprimento das obrigações de PLD-FT pelos setores regulados? As atividades do setor financeiro, as grandes operações policiais e a sociedade em geral poderão ser impactadas por essas mudanças?

O setor também já se prepara para as transformações que virão com os novos marcos regulatórios de PLD-FT, a serem publicados por diversos reguladores, tais como: Susep, Bacen e CVM. Essas mudanças poderão causar fortes impactos em operações de grande repercussão no país, a exemplo da Lava Jato.

Para discutir e entender essas e muitas outras questões instigantes é que o IPLD promove o Congresso, pois acredita que não basta estar atento às decisões políticas, é preciso compreender de que forma elas afetam as diferentes atividades e o consequente impacto no cotidiano dos brasileiros.

Saiba mais sobre o Congresso e faça sua inscrição pelo site: https://congresso1.ipld.com.br/index

Telefone para contato: 11 50133395 .

FONTE IPLD - Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

