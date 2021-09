Importantes líderes mundiais se reunirão on-line para a 18ª Reunião Anual de Ciência e Tecnologia no Fórum da Sociedade (fórum STS)

TÓQUIO, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fórum da STS está realizando sua 18ª Reunião Anual de 2 a 5 de outubro de 2021. Líderes mundiais, incluindo cientistas profissionais, formuladores de políticas e líderes empresariais, se reunirão on-line para discutir as questões urgentes de ciência e tecnologia que o mundo está enfrentando e construir uma rede internacional.

Datas: sábado, 2 de outubro, a terça-feira, 5 de outubro de 2021

Local: AO VIVO ON-LINE de Kyoto, Japão

Participação: apenas com convite

As solicitações de convite podem ser enviadas pelo site https://www.stsforum.org/kyoto2021/.

Programação

O fórum realizará 20 sessões on-line este ano. Alguns exemplos dos tópicos são "Pandemia global - lições aprendidas e previsão", "Recuperação ecológica para uma sociedade sustentável", "Tecnologias inovadoras para as indústrias", "A segunda revolução quântica e a sociedade", "Luzes e sombras da economia digital" e "O caminho para a emissão líquida zero".

Palestrantes confirmados

Mais de 100 palestrantes notáveis, incluindo 14 Prêmios Nobel, confirmaram sua presença on-line:

Formuladores de políticas:

Mariya Gabriel , Comissária, Comissão Europeia, UE

, Comissária, Comissão Europeia, UE Laksana Tri Handoko , presidente da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, Indonésia

, presidente da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, Indonésia Helen Elizabeth Clark , 37ª Primeira-ministra da Nova Zelândia

Líderes empresariais:

Nathan Myhrvold , fundador e CEO da Intelligent Ventures, EUA

, fundador e CEO da Intelligent Ventures, EUA Terry Brady , presidente e CEO da Underwriters Laboratories Inc., EUA

, presidente e CEO da Underwriters Laboratories Inc., EUA Ahmad O. Al-Khowaiter , diretor de tecnologia da Saudi Arabian Oil Company, Arábia Saudita

Acadêmicos:

Anthony S. Fauci , diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, EUA

, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, EUA George Fu Gao , diretor geral do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, China

, diretor geral do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, Gerald H. Haug , presidente da Academia Nacional Alemã de Ciências Leopoldina, Alemanha

Organizações/mídias internacionais:

Seth Berkley , CEO da Gavi, a Aliança da Vacina

, CEO da Gavi, a Aliança da Vacina Magdalena Skipper , editora-chefe da Nature, Reino Unido

, editora-chefe da Nature, Reino Unido Holden Thorp , editor-chefe da Science, EUA

Programação completa (atualizada diariamente):

https://www.stsforum.org/kyoto2021/

Cobertura on-line disponível para a imprensa

Para se inscrever, acesse: https://www.stsforum.org/media/

Cenas da reunião anual do ano passado:

https://kyodonewsprwire.jp/release/202109139960?p=images

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ykQ8GL4Rc&ab_channel=STSforum

https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforum

Sobre o Fórum STS

O Fórum STS, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2004, tem como objetivo oferecer uma plataforma única para os principais líderes do mundo se reunirem e discutirem como lidar com as questões de ciência e tecnologia a partir de uma perspectiva de longo prazo para o futuro da humanidade.

https://www.stsforum.org/

