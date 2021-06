IMPRESSION: avanza con rapidez ensayo aleatorio para evaluar la eficacia en la fístula disfuncional del balón recubierto con sirolimus MagicTouch

SINGAPUR, 24 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc., empresa que se enfoca en dispositivos de administración de medicamentos para intervenciones vasculares, actualizó los avances del ensayo aleatorio IMPRESSION (s I roli M us coated balloon angio P lasty versus plain balloon angioplasty in the t RE atment of dialy S is acce S s dysfunct ION ), que compara la angioplastia con balón recubierto con sirolimus versus la angioplastia con balón simple en el tratamiento de la disfunción del acceso a la diálisis.