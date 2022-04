Impressora 3D três em um Snapmaker 2.0 ganha prêmio internacional iF Design Award 2022

Fundado em 1953, o iF Design Award se tornou um dos prêmios de design de maior prestígio do mundo ao premiar projetos dentro de nove disciplinas: produto, embalagem, comunicação, arquitetura interior, conceito profissional, projeto de serviço, experiência do usuário e arquitetura. Este ano, um painel com 75 especialistas de renome em design se reuniu para encontrar os melhores projetos. Dentre um número recorde de mais de dez mil inscrições de 49 países, a Snapmaker 2.0 se destaca em diferenciação, função e ideia por seu elegante design modular todo em metal e foi escolhida como uma das 2.074 vencedoras na categoria "produto".