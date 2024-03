IMVERSE présente HoloLive Cloud : construire des hologrammes dans votre poche

BARCELONE, Espagne, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- IMVERSE, une société de collaboration holographique, annonce le lancement d'HoloLive Cloud, une plateforme cloud de vidéo volumétrique en temps réel. Il s'agit d'une avancée significative dans le monde des hologrammes 3D en direct et de la technologie immersive.

IMVERSE Holographic shopping assistant Sneak peek from the HoloLive Cloud App showing how the user can simply set up their live 3D experience

HoloLive Cloud permet aux utilisateurs de créer des expériences 3D immersives en utilisant la caméra de profondeur de votre téléphone ou de n'importe quel appareil photo et d'un capteur de profondeur. Vous pouvez capturer, créer et consommer des hologrammes réels instantanément, où que vous soyez dans le monde.

La plateforme combine le moteur de rendu de données par voxel propriétaire d'IMVERSE avec l'apprentissage automatique pour offrir la meilleure qualité de streaming 3D en direct et authentique. Elle améliore toutes sortes d'expériences de réalité augmentée, de réalité virtuelle et téléphoniques en les rendant plus immersives et interactives qu'une expérience 2D ordinaire, reproduisant le monde réel pour une fraction du coût de l'espace physique d'aujourd'hui.

L'application HoloLive Cloud peut être utilisée pour la production de contenu holographique par des particuliers et des entreprises dans divers secteurs tels que la vente au détail, le divertissement, l'éducation et la télémédecine. L'application vous connecte à la plateforme via le cloud, ce qui permet la diffusion en direct de vidéos volumétriques sur n'importe quel appareil de réalité augmentée ou de réalité virtuelle et permet une transition fluide entre le monde réel et l'informatique spatiale.

Brent Milliken, directeur général d'IMVERSE, a déclaré à propos du lancement : « Si vous avez une activité ou une situation où l'interaction personnelle compte, HoloLive Cloud permet des expériences interactives à distance avec l'intimité et l'authenticité des hologrammes en réalité proche. Grâce à la simplicité de la capture de téléphone', toute utilisatrice d'entreprise a désormais la possibilité de créer et de consommer du contenu 3D. Imaginez une expérience de shopping personnelle ou un médecin qui aiderait un patient à distance ou une collaboration avec un objet holographique à partir d'un navigateur web. »

À propos d'IMVERSE

IMVERSE est une société suisse de collaboration holographique qui vise à rendre la technologie vidéo volumétrique largement disponible, évolutive et abordable pour les entreprises et les particuliers.