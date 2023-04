IMZO présente la meilleure collection d'images gratuites de haute qualité au monde

SAN FRANCISCO, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- IMZO est la meilleure plateforme au monde qui offre des images à haute résolution illimitées gratuitement. C'est un modèle sans abonnement, sans condition et sans frais cachés. Il suffit de cliquer pour télécharger les meilleures photos créatives dans des dimensions allant jusqu'à 8100 x 5400 pixels en 300 dpi.

La collection comprend des milliers d'images de multiples catégories telles que le lifestyle, le commerce, les soins de santé, la technologie et plus encore. IMZO a éliminé les obstacles à l'obtention d'approbations pour les clients qui acquièrent ces images, renforçant ainsi la fraternité dans le milieu de la publicité.

Chaque image présente sur IMZO passe par un processus progressif de curation avec un taux de sélection inférieur à 1 %. Et c'est ce qui le différencie de tous les autres sites de banques de photos.

« Notre mission est de créer la meilleure collection d'images gratuites au monde. Et par la meilleure, nous entendons qui propose des idées et des concepts exceptionnels. D'ailleurs, chaque image de notre site web comporte une autorisation de modèle et une autorisation de propriété pour un usage commercial libre de droits dans le monde entier. »

- Olivia Smith, directrice de la création chez IMZO

IMZO promet de s'en tenir au modèle gratuit offrant un accès illimité à toute sa collection. Et puisque tout est offert gratuitement, cela vaut bien une petite visite sur le site www.imzo.com.

À propos d'IMZO

IMZO est le meilleur site de photographies gratuites au monde conçu grâce à la perspicacité et à l'expérience de créateurs chevronnés du monde entier. Chaque prise de vue conceptuelle est étudiée par une équipe dédiée de chercheurs créatifs avant d'être capturée par des photographes chevronnés. Consultez www.imzo.com et commencez à télécharger des images gratuites en illimité.

