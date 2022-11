In antwoord op de groeiende marktvraag in Nederland, lanceert de bekroonde talentpartner Phaidon International zijn aanwezigheid in Amsterdam voor twee gespecialiseerde merken

LONDEN, 17 november 2022 /PRNewswire/ -- Terwijl het bedrijfsleven in heel Europa voortdurend op jacht is naar talent, staan bedrijven in de financiële dienstverlening en de toeleveringsketen steeds meer onder druk om gekwalificeerd personeel te vinden.

Phaidon International heeft zijn kantoor in Amsterdam geopend met gespecialiseerde talentmerken Selby Jennings en DSJ Global, waarmee ze voortborduren op hun bewezen successen in Nederland. Door hun positie als toonaangevende talentpartner in Europa verder te versterken, zorgt deze uitbreiding ervoor dat Selby Jennings en DSJ Global nog beter gepositioneerd zijn om binnen de financiële dienstverlening en de toeleveringsketen hun toonaangevende diensten te verlenen.

Jack Robson, directeur Nederland, Phaidon International, zegt:

"Dit is een fantastische kans voor Phaidon International. We zijn momenteel veel in Nederland actief en ik denk dat we met een eigen kantoor op Nederlandse bodem bedrijven en professionals nog beter van dienst kunnen zijn, vooral gezien de huidige concurrentie in dit marktsegment."

Het is duidelijk dat de vraag naar de snelheid, nauwkeurigheid en het bereik van Phaidon International en zijn merken groeit. In end-to-end-keten heeft DSJ Global de afgelopen jaren al veel professionals geplaatst in Nederland en in Europa als geheel, ondanks dat het tot voor kort slechts vanuit drie locaties opereerde. Nu de kosten van levensonderhoud stijgen, zal er nog meer vraag zijn naar uiterst deskundige professionals op het gebied van de toeleveringsketen die kosten kunnen besparen en de efficiëntie kunnen verhogen. Vanuit dit nieuwe kantoor zal het team van DSJ Global wereldwijd toonaangevende bedrijven ondersteunen die in Nederland actief zijn door voor hen talent en vakexperts op het gebied van toeleveringsketen, planning en logistiek te identificeren, te benaderen en te werven.

Ondertussen heeft ook Selby Jennings, het talentmerk Financial Sciences & Services van Phaidon International, een aantal uiterst deskundige vakexperts in Amsterdam gestationeerd. Amsterdam verwacht een verdere instroom van banen in de financiële dienstverlening in alle senioriteitsniveaus en specialismen. Vanuit zijn nieuwe kantoor in Amsterdam zal Phaidon International voldoen aan de toenemende vraag naar specialisten in Nederland op het gebied van Risk Management, Quants, Legal en Compliance, evenals Fintech in het algemeen.

Jack Robson, directeur Nederland, vervolgt:

"Onze missie om voor onze klanten het juiste talent te vinden, zal worden ingehaald door de passie die elk teamlid heeft om hierin ter plaatse echt een verschil te maken. Met onze op maat gemaakte talentservice geven wij onze klanten en kandidaten gespecialiseerd advies over het vinden van talent met specifieke vaardigheden."

Phaidon International helpt bedrijven via zijn zes gespecialiseerde talentmerken wereldwijd cruciale vacatures te vervullen. De talentpartner groeide vorig jaar tot meer dan 1.600 werknemers en is in slechts vier jaar tijd in omvang verdubbeld.

Met meer dan 50 talen die internationaal in het bedrijf worden gesproken, is meer dan een kwart van de werknemers ook intern verhuisd, waardoor het ethos van lokale, gespecialiseerde expertise met een mondiaal perspectief wordt versterkt.

Neem voor mediavragen over Phaidon International contact op met:

Larissa Hirst, Global Head of Content & Communications, Phaidon International

[email protected] , +44 (0) 20 3758 8800

Over Phaidon International

Met zes gespecialiseerde merken die lokale expertise met een wereldwijd bereik bieden, is Phaidon International de talentpartner bij uitstek voor bedrijven, die zakelijke en operationele uitdagingen oplossen door middel van strategische werving op het gebied van financiële wetenschappen en dienstverlening, engineering en infrastructuur, toeleveringsketen, levenswetenschappen, technologie, wet- en regelgeving & juridisch. Phaidon International is trots op zijn uitstekende dienstverlening aan klanten in meer dan 60 landen, waarbij het bedrijf meer dan 50 onafhankelijke onderscheidingen heeft gewonnen. Phaidon International wordt financieel ondersteund door Further Global.

