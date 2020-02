IN Groupe anuncia a aquisição da Nexus para fortalecer sua posição no coração da cadeia de valor de identidade na Europa

A integração dessas novas soluções de identidade digital vai permitir que o grupo ofereça a clientes da França, Europa e de todo o mundo um portfólio consolidado de ofertas diferenciadas, com base em tecnologias de ponta. O pacote combinado de tecnologias vai garantir que os serviços do IN Groupe para governos e clientes corporativos sejam mais seguros, mais robustos e mais competitivos do que nunca.

IN Groupe continua sua transformação como um líder europeu de identidade global, dedicado à transição da identidade física para digital.

Durante 10 anos, o IN Groupe vem demonstrando sua capacidade singular de transformar seu negócio, acompanhando a evolução digital do setor de identidades. Hoje, a aquisição da Nexus representa um novo estágio na consolidação das capacidades tecnológicas do IN Groupe após a aquisição da SURYS, em dezembro de 2019.

A aquisição da Nexus dá ao IN Groupe, um operador estatal de identidade, a capacidade de guiar a transição da identidade física para a digital, no âmbito do ambiente regulatório europeu.

Além disso, o IN Groupe expande suas atividades para o campo da internet das coisas (IoT, em inglês) e a identificação de objetos na internet – a exemplo de carros conectados. A Nexus é conhecida por ser a líder mundial quando se trata de serviços de identidade com base em certificados, permitindo o futuro de carros autônomos e V2X.

O IN Groupe dará à Nexus acesso à sua capacidade de categoria mundial de integrar sistemas globais de identidades legais e digitais. Ele também apresentará novas oportunidades em termos de um portfólio de cliente internacional e complementar.

