IN Groupe dévoile le nouveau passeport biométrique des Seychelles

MONACO, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Partenaire du gouvernement des Seychelles depuis 20 ans, IN Groupe a remporté le dernier appel d'offres du pays pour la réalisation des nouveaux passeports biométriques et leur système d'émission. Ce contrat inclut la fourniture de la PKI ICAO et de la nPKD (Public Key Directory).

IN Groupe unveils Seychelles' new biometric passport

Le nouveau titre intègre une page de données en polycarbonate combinant une fenêtre transparente et un dispositif holographique de type DID™ Shape, une puce électronique dans la eCover renfermant les données biographiques et biométriques et la signature numérique assurant le lien avec l'autorité émettrice. L'ensemble de ces composants associés à un design renouvelé en font l'un des passeports les plus avancés du continent africain.

Les équipes d'IN Groupe ont accompagné les autorités locales dans la mise en place du système de recueil et de traitement des données. Afin de rendre le client autonome dans sa gestion, elles ont contribué à un transfert de compétences pour la personnalisation des titres.

Renforcer le niveau de sécurité aux frontières tout en facilitant la vie des voyageurs

M. Errol Fonseka, Ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'introduction du passeport biométrique électronique augmenterait le niveau de sécurité aux frontières en rendant plus efficace la détection des fraudes.

Le passeport seychellois occupe la 28ème place mondiale en terme de facilité de voyage vers d'autres pays (source Henley Passport Index).

"La solution de passeport biométrique, qui nous a été fournie par IN Groupe, va sans aucun doute améliorer l'expérience de voyage de nos citoyens en leur offrant une plus grande commodité et un meilleur accès à toute une série de services. Grâce à l'intégration d'éléments de sécurité renforcés dans le livret de passeport, le risque d'usurpation d'identité sera réduit, tandis que l'efficacité opérationnelle aux points de contrôle frontaliers sera renforcée par un processus d'authentification plus rapide. L'accomplissement ce projet sera certainement considérée comme la première réalisation technologique majeure du pays dans l'ère post-Covid 19", a déclaré M. Alain A. Volcere, Secrétaire Principal du Département de l'Immigration et de l'Etat Civil des Seychelles.

« Ce contrat est l'aboutissement d'une forte collaboration entre les autorités seychelloises et nos équipes : c'est une nouvelle étape dans l'implantation d'IN Groupe sur la zone Commonwealth qui devrait nous aider à développer notre présence en Afrique de l'Est » souligne Yann Haguet, directeur BU Identité d'IN Groupe.



