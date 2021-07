In-Visible, una exposición temporal que utiliza la luz como un lenguaje artístico

"Buscamos destacar la iluminación como punto central en el arte, convirtiéndola en un lenguaje. Contar con la participación Lutron, con Ketra, permitió a los artistas desarrollar obras complejas, visualmente atractivas y con un sello único. Además, el MMAC se convierte en el primer museo en México en utilizar la tecnología de Ketra en sus exhibiciones", comentó Brenda Castillo.

Omar Gómez, Entreluz, 2021

Esta obra de arte de luz interactiva se basa en colores, reflejos y sombras para revelar la identidad de una persona a través de su oscuridad. La fuente de luz, una combinación de lámparas Ketra y luminarias lineares entrega una secuencia de luz, ya sea a lo largo del espectro de temperatura del color blanco o compuesta de colores saturados, dependiendo de si el espacio inmediato es ocupado por visitantes o vacío.

Mónica Vega, This is the now, 2021

Mónica Vega trajo la luz local de Cuernavaca al interior con la instalación titulada "This is the now". La pieza está diseñada para que cuatro lámparas Ketra sincronizadas, iluminen suavemente filas de paneles de tela translúcida con una secuencia de iluminación que simula la luz del día de Cuernavaca.

Fiama Díaz & Miguel Vega, Spectra, 2021

Esta instalación de iluminación de gran formato se compone de una colección de hilos de nylon tensos por todo el espacio, de pared a pared, de pared a piso, de techo a pared. Fue diseñado para representar cualquier cantidad de cosas que son dinámicas y en constante movimiento.

Cecilia Ramos, JARDÍN RIzOMÁTICO, 2021

La artista construyó una sala cerrada dentro de la exhibición: una caja blanca con luces Ketra instaladas en el techo y un banco blanco. Una instalación de caja de luz en la pared frontal funciona como un espejo, lo que permite a los espectadores ver su reflejo y ver una secuencia de luz programada.

Anahy Cabrera "Phototropisme", 2021

Es un ejercicio visual de textura y luz. La luz y las sombras llenan cada cuadro y evolucionan a lo largo de la secuencia, pintando con una pincelada que se siente lo suficientemente real como para ser tocada en un momento y luego se desvanece en el siguiente.

"Para nosotros es muy importante destacar el papel de la luz en el arte, se trata de ir más allá de dar buena iluminación a las obras, galerías o museos; buscamos que la luz en si misma sea una expresión artística. Ketra es una herramienta que nos brinda la oportunidad de lograrlo a través de una luminaria que presenta variantes de color a niveles impresionantes", comentó Roberto Mallens, VP de Ventas para América Latina de Lutron Electronics.

In-Visible se presenta en el MMAC, Juan Soriano hasta el 16 de agosto de 2021.

Horarios: De J-D de 11:00 a 17:00

Entrada libre

Para más información visita Lutron.com y el blog de Ketra

