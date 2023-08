A Village House Management Ltd estabelece um ambiente de aprendizado concentrado por meio de espaços e instalações confortáveis. Inicialmente, a empresa oferece instalações especializadas para o treinamento pós-ingresso para estagiários técnicos internacionais.

Japão, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 1º de Junho de 2023, a Village House Management Co., Ltd (Sede: Minato-ku, Tóquio, Diretor Representante, Presidente e CEO: Tatsuhiko Iwamoto, de agora em diante denominada Village House) e a MRM LLC (Sede: Minato-ku, Tóquio; Presidente: Shunsuke Yamamoto; de agora em diante denominada MRM, fundaram a Academia de Hotelaria de Narita, uma instalação de treinamento pós-ingresso especializada em estágios em hotelaria para estagiários técnicos internacionais A academia está localizada dentro das instalações da Village House Narita Tamatsukuri, na cidade de Narita, província de Chiba.

Inauguração da "Academia de Hotelaria de Narita"

Programas e instalações voltados para o aluno

Na Academia de Hotelaria de Narita, a MRM oferecerá um programa de treinamento específico para hotéis, além de um programa geral de aprendizado da língua japonesa e estilo de vida para estagiários técnicos que desejam estagiar no setor de hotelaria. O programa, que oferece suporte a um início tranquilo para os estagiários em seus destinos de treinamento, foi desenvolvido sob a supervisão do Grupo Mystays Hotel, que opera uma grande variedade de hotéis em todo o Japão, desde hotéis específicos para acomodação até hotéis resort em geral. A academia tem o objetivo de produzir talentos para o setor de hospitalidade local.

A Academia de Hotelaria de Narita oferece um ambiente bem equipado onde os estagiários podem se concentrar em seus estudos, mantendo a privacidade, mesmo durante estadias de longo prazo. Ela é composta por quartos modelo que reproduzem quartos de hotéis no estilo ocidental e japonês para apoiar o programa. Alguns quartos também são equipados com ar-condicionado, frigobar, banheiro, banheira e Wi-Fi, que podem ser usados como acomodação particular para cada pessoa. Outras instalações incluem uma lavanderia, e há um terraço com churrasqueira no jardim, para que os estagiários possam se comunicar uns com os outros.

O primeiro grupo de 30 estagiários técnicos vietnamitas ingressou na academia em 1º de junho e concluirá o programa até 7 de Julho.

Endereço: 7-1-2 Tamatsukuri, Cidade de Narita, Província de Chiba

Quartos: 1R 14.85㎡ (quarto privado) 80 quartos

Instalações do Quarto: Ar condicionado, frigobar, banheira, banheiro

Sala de Treinamento: Sala de treinamento em grande escala que pode acomodar cerca de 50 pessoas, com uma sala de simulação que reproduz um quarto de hotel

Instalações Compartilhadas: Lavanderia (gratuita), máquina de vendas automática, terraço com churrasqueira

URL das Instalações: https://narita-hospitality-academy.com/



Acerca da Village House Management Co., Ltd.

Em 5 de Abril de 2023, a Village House contava com 1.043 funcionários e estabeleceu um sistema de suporte abrangente com sua sede em Tóquio, com 7 filiais em todo o país, centros de consultoria habitacional e centros administrativos de contratos.

Village House Management Co., Ltd. https://www.villagehouse.jp/

Sede da empresa: 4º andar, Edifício Hulic Kamiyacho, 4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tóquio

Acerca da MRM Co., Ltd.:

A MRM Co., Ltd. é uma empresa que presta consultoria em negócios relacionados à operação de instalações em acomodação, como hotéis e pousadas, opera um programa de fidelidade e realiza treinamento pós-ingresso para estagiários estrangeiros. Para obter mais informações, acesse: https://mrmgk.com/

Sede da empresa: Torre Mori de Roppongi Hills, 41º andar, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tóquio

Fundação: 30 de Julho de 2021

Representante: Shunsuke Yamamoto

Contato de Mídia:

Nome: Village House Management Co. Ltd.

Departamento de Comunicação

Contato: Gerente de Relações Públicas

Email: [email protected] and [email protected]

