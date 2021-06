Inauguração da Franquia PowerLook em Manaus é um sucesso

A franqueada Ranielli ainda carrega um nome de peso consigo, sua mãe Ramzia Assem, Miss Acre em 1985 e disputou páreo a páreo o Miss Brasil.

Com mais de 80 marcas nacionais e internacionais, a franquia PowerLook Manaus promete arrasar e entregar o que há de mais luxuoso e moderno para o universo da moda feminina.

O slogan da marca diz que você aluga, arrasa e devolve quando quiser. Simples assim né?

E não para por aí, eles contam com um closet nas nuvens com mais de 4000 itens entre vestidos, clutches, brincos e acessórios incríveis.

Uma outra novidade é que a loja também trás o conceito de clube de assinatura, para que as mulheres mais antenadas possam ter tantos vestidos quanto quiserem.

Com esse conceito futurista, e claro com esses nomes de peso a inauguração foi um tremendo sucesso e já caiu no gosto do seleto grupo que esteve ontem na festa de abertura.

Segundo a CEO Flavia "Somos uma marca com alma carioca, mas os olhos e corações voltados para o meio ambiente. Começar a expansão via Manaus, diz muito sobre quem somos e aonde queremos chegar."

Os planos da marca são audaciosos e em breve as principais cidades do país devem ter a franquia carioca que promete brilhar pelo Brasil.

