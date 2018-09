- La marca de medicina tradicional china más antigua, con una historia de casi 500 años

SHANGHÁI, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- En su última asociación internacional, la más antigua de las "4 grandes" marcas de medicina tradicional china celebró la apertura del centro médico de medicina tradicional china GuangYuYuan en la House of Roosevelt en Shanghái. La ceremonia de apertura fue la última de una serie de intercambios culturales iniciados por GuangYuYuan en un esfuerzo por compartir la medicina tradicional china con el mundo.

Guo Jiaxue, Presidente de Topsun Group y Director de GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. explicó la importancia de esta colaboración: "Con casi 500 años de historia, representamos mucho más que simplemente la medicina tradicional china. Representamos la preservación de nuestro patrimonio nacional y el espíritu de "One Belt, One Road" ((Un cinturón, un camino), compartiendo la cultura de la medicina tradicional china con el mundo. La familia Roosevelt también realiza considerables esfuerzos de conservación y continúa realizando inversiones en todo el mundo".

Tweed Roosevelt felicitó efusivamente a GuangYuYuan por la apertura del centro médico de medicina tradicional china nacional de GuangYuYuan. Al evento privado asistieron aproximadamente 100 invitados nacionales y del extranjero, entre los que se incluían: el presidente de la Asociación Médica de Shanghái, Xu Jianguang, el subdirector de la Comisión de Salud y Planificación Familiar de Shanghái, Zhang Huaiqiong, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Medicina Tradicional China de Shanghái, Hu Hongyi, el Director adjunto del distrito, Li Yuan, el cónsul general de Egipto, Khaled Youssef, el cónsul general de Grecia, Vassilis Xiros.

Acerca de GuangYuYuan

GuangYuYuan se fundó en 1541. En 2003 fue adquirida por un grupo farmacéutico importante de China, Xi'an Topsun Group y cotiza en la Bolsa de Shanghái bajo el nombre GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co. Ltd., número de referencia bursátil 600771. En 2006, GuangYuYuan recibió del Ministerio de Comercio de China la apelación "Marca honorífica por su antigüedad". Dos de los productos más antiguos de GuangYuYuan, GuilingJi y Dingkun Dan, han sido declarados patrimonio cultural inmaterial de Chila y sus fórmulas han sido declaradas secreto nacional.

